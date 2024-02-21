***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.02.2024 18:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
DZP Fon için 21.02.2024 tarihinde 23.02.2024 vade ve %4.50 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251137
BIST
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18:059.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,85
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
18:0531,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0955
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
18:0533,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1093
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5935
En Düşük
33,3775
18:052.016,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,51
|Açılış
|: 2.016,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
|
|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9986
|31,0057
|% 0,31
|
|Euro
|33,5426
|33,5574
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,9888
|39,1843
|% 0,21
|
|Frank
|35,0748
|35,2861
|% 0,41
|
|Riyal
|8,2423
|8,2837
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|883,54
|886,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,86
|942,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,04
|2.023,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 319, 269 adet işlem
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17:58KONKA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 690 adet işlem
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17:56MEGMT
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 475 adet işlem
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17:54BYDNR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 35.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 605 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF