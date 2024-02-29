***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.02.2024 18:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
IOT Fon için 29.02.2024 tarihinde 01.03.2024 vade ve %10 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253064
BIST
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18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0296
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1196
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.056,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,30
|Açılış
|: 2.056,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.653.122
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.761
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.088.493
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.849.504
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.830.223
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.483.946
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|258.814.761
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.421.754
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.729.138.775
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.365.665.050
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.288.945
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.388.261.299
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.677.761
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2261
|31,2313
|% 0,09
|
|Euro
|33,9353
|33,9725
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,4727
|39,6707
|% 0,22
|
|Frank
|35,3818
|35,5949
|% 0,03
|
|Riyal
|8,3016
|8,3433
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|885,69
|887,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,84
|940,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,13
|82,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,70
|2.048,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem