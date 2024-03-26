***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.03.2024 17:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 26.03.2024 tarihinde 02.04.2024 vade ve %3.75 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262662
BIST
'
17:318.773
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -256,77
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.772
En Yüksek
9.049
17:3132,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0903
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3134,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0559
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:312.258,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.258,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:29
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1907
|32,1988
|% 0,29
|
|Euro
|34,9469
|34,9595
|% 0,22
|
|Sterlin
|40,9229
|41,1281
|% -0,20
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,80
|905,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,93
|998,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,10
|86,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,83
|2.181,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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