***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.03.2024 17:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
BJD Fon için 27.03.2024 tarihinde 02.04.2024 vade ve %4.5 faiz oranı ile UVUKD Notu: TR A , KVUKD Notu: TR A2 derecelendirme notuna sahip İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş vasıtasıyla Ters Repo işlemi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263344
BIST
'
18:008.807
En Düşük
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,66
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
18:0032,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0986
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2779
En Düşük
32,1073
18:0035,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2677
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
18:002.273,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,51
|Açılış
|: 2.273,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AGROT
|39,16
|852.715.874
|% 10,00
|
|TETMT
|13.200,00
|47.293.640
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|83.985.190
|% 9,99
|
|ODINE
|48,28
|34.893.404
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|425.520.223
|% 9,98
|
|DERHL
|9,36
|42.991.650
|% -10,00
|
|VRGYO
|55,60
|479.321.845
|% -9,96
|
|ALVES
|62,40
|886.427.758
|% -9,57
|
|FADE
|18,39
|197.584.694
|% -8,96
|
|INVEO
|41,52
|167.475.645
|% -7,69
|
|MIATK
|61,85
|1.679.860.092
|% -2,52
|
|REEDR
|52,35
|1.343.658.573
|% -0,19
|
|MOGAN
|17,54
|1.143.027.523
|% -4,88
|
|ASTOR
|93,90
|1.030.102.667
|% -0,05
|
|ALVES
|62,40
|886.427.758
|% -9,57
|
|MOGAN
|17,54
|1.143.027.523
|% -4,88
|
|PSGYO
|6,43
|236.514.603
|% 2,06
|
|AHGAZ
|12,82
|368.860.423
|% -2,14
|
|QUAGR
|4,00
|109.758.183
|% 1,27
|
|MIATK
|61,85
|1.679.860.092
|% -2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2642
|32,2741
|% 0,31
|
|Euro
|35,1061
|35,1349
|% 0,78
|
|Sterlin
|41,0245
|41,2302
|% 0,28
|
|Frank
|35,8842
|36,0641
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,52
|24,55
|% 0,66
|
|Platin
|897,50
|898,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,51
|976,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,46
|85,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.190,64
|2.191,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59INGRM
Yüzde 5.86 oranında artışla 596.00 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 231 adet işlem
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17:57YESIL
Yüzde 6.85 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 531, 656 adet işlem