***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.315.614 -7.364.557
Net Dönem Karı (Zararı)
6.955.755 7.371.002
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.209.929 -1.460
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -759.543 -1.768.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.450.386 2.501.493
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -734.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.359.859 -17.237.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.434.707 1.664.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.776.692 2.584.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.701.844 -21.486.118
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
32.105.685 -9.867.510
Alınan Temettü
10 0 734.697
Alınan Faiz
10 759.543 1.768.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.450.386 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.768.456 11.555.363
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
294.710 26.534.769
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-47.063.166 -14.979.406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.452.842 4.190.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.452.842 4.190.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.226.298 11.035.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.773.456 15.226.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.773.456 15.226.298
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 431.007 2.309.558
Takas Alacakları
5 0 1.556.156
Finansal Varlıklar
14 18.296.361 47.998.205
TOPLAM VARLIKLAR
23.500.824 67.090.217
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 44.886 3.821.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.886 3.821.578
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.455.938 63.268.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 63.268.639 44.342.274
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.955.755 7.371.002
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
294.710 26.534.769
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.063.166 -14.979.406
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 23.455.938 63.268.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 759.543 1.768.256
Temettü Gelirleri
10 0 734.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.196.747 6.737.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.450.386 -2.501.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 170.555 2.233.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.577.231 8.972.316
Yönetim Ücretleri
7 -526.546 -1.286.581
Saklama Ücretleri
7 -22.610 -55.943
Denetim Ücretleri
7 -2.561 -6.626
Kurul Ücretleri
7 -6.202 -11.432
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -48.544 -224.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -15.013 -15.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-621.476 -1.601.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.955.755 7.371.002
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.955.755 7.371.002
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.955.755 7.371.002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830400
BIST