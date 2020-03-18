GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 16:13
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.315.614 -7.364.557
Net Dönem Karı (Zararı)
6.955.755 7.371.002
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.209.929 -1.460
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -759.543 -1.768.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.450.386 2.501.493
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -734.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
29.359.859 -17.237.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.434.707 1.664.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.776.692 2.584.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.701.844 -21.486.118
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
32.105.685 -9.867.510
Alınan Temettü
10 0 734.697
Alınan Faiz
10 759.543 1.768.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.450.386 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.768.456 11.555.363
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
294.710 26.534.769
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-47.063.166 -14.979.406
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.452.842 4.190.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.452.842 4.190.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.226.298 11.035.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.773.456 15.226.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.773.456 15.226.298
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 431.007 2.309.558
Takas Alacakları
5 0 1.556.156
Finansal Varlıklar
14 18.296.361 47.998.205
TOPLAM VARLIKLAR
23.500.824 67.090.217
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 44.886 3.821.578
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.886 3.821.578
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.455.938 63.268.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 63.268.639 44.342.274
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.955.755 7.371.002
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
294.710 26.534.769
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.063.166 -14.979.406
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 23.455.938 63.268.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 759.543 1.768.256
Temettü Gelirleri
10 0 734.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.196.747 6.737.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.450.386 -2.501.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 170.555 2.233.134
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.577.231 8.972.316
Yönetim Ücretleri
7 -526.546 -1.286.581
Saklama Ücretleri
7 -22.610 -55.943
Denetim Ücretleri
7 -2.561 -6.626
Kurul Ücretleri
7 -6.202 -11.432
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -48.544 -224.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -15.013 -15.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-621.476 -1.601.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.955.755 7.371.002
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.955.755 7.371.002
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.955.755 7.371.002



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830400


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:5985.768
Değişim :  -1,16% |  -1.009,93
Açılış :  84.777  
Önceki Kapanış :  86.778  
En Yüksek
87.825 En Düşük
84.303
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 5,06 221.233 % 10,00  
ASLAN 34,76 1.376.809 % 10,00  
RTALB 3,63 1.477.446 % 10,00  
ADANA 6,82 10.945.286 % 10,00  
ADNAC 1,88 2.233.354 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6365 7,6748 % -0,67  
Frank 6,6869 6,7272 % 0,87  
Riyal 1,7173 1,7259 % 1,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.498 1.499 -30,11  
Altın Gr. 313 313 -1,62  
Cumhuriyet 2.091 2.121 4,00  
Tam 2.076 2.129 0,98  
Yarım 1.003 1.030 0,48  
Çeyrek 503 515 0,24  
Gümüş.Ons 12,12 12,16 -0,48  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 -0,07  
B. Petrol 27,47 27,47 -1,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru