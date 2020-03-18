***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.315.614 -7.364.557Net Dönem Karı (Zararı)6.955.755 7.371.002NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.209.929 -1.460Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -759.543 -1.768.256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.450.386 2.501.493Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -734.697İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER29.359.859 -17.237.052Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.434.707 1.664.336Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.776.692 2.584.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.701.844 -21.486.118FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR32.105.685 -9.867.510Alınan Temettü10 0 734.697Alınan Faiz10 759.543 1.768.256Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.450.386 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.768.456 11.555.363Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit294.710 26.534.769Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-47.063.166 -14.979.406YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.452.842 4.190.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.452.842 4.190.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 15.226.298 11.035.492DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 4.773.456 15.226.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.773.456 15.226.298Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 431.007 2.309.558Takas Alacakları5 0 1.556.156Finansal Varlıklar14 18.296.361 47.998.205TOPLAM VARLIKLAR23.500.824 67.090.217YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 44.886 3.821.578TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.886 3.821.578TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.455.938 63.268.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 63.268.639 44.342.274Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.955.755 7.371.002Katılma Payı İhraç Tutarı (+)294.710 26.534.769Katılma Payı İade Tutarı (-)-47.063.166 -14.979.406TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 23.455.938 63.268.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 759.543 1.768.256Temettü Gelirleri10 0 734.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.196.747 6.737.722Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.450.386 -2.501.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 170.555 2.233.134ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.577.231 8.972.316Yönetim Ücretleri7 -526.546 -1.286.581Saklama Ücretleri7 -22.610 -55.943Denetim Ücretleri7 -2.561 -6.626Kurul Ücretleri7 -6.202 -11.432Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -48.544 -224.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -15.013 -15.876ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-621.476 -1.601.314ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.955.755 7.371.002NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.955.755 7.371.002DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.955.755 7.371.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830400BIST