***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.367.830 0Net Dönem Karı (Zararı)1.407.958NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.280.312 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -296.820Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-983.492İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-44.775.788 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-44.785.038FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-44.648.142 0Alınan Faiz10 296.820Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)983.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.684.745 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit49.494.574Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.809.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)316.915 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)316.915 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 316.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 316.915Finansal Varlıklar14 44.785.038TOPLAM VARLIKLAR45.101.953 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.250 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.092.703 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.407.958Katılma Payı İhraç Tutarı (+)49.494.574Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.809.829TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 45.092.703 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 296.820Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 152.495Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar983.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 984ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.433.791 0Yönetim Ücretleri7 -5.432Saklama Ücretleri7 -1.318Denetim Ücretleri7 -2.500Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -13.348Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -3.235ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-25.833 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.407.958 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.407.958 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.407.958 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830401BIST