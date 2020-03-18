***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-894.073 19.273.838Net Dönem Karı (Zararı)794.249 4.813.812NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-852.855 -4.147.920Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.455 -1.480.644Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-845.400 -2.667.276İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.688.322 17.127.304Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.529.643 8.241.479Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.537.370 -7.060.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.680.595 15.946.001FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.746.928 17.793.196Alınan Faiz10 7.455 1.480.642Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)845.400 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.704.804 -40.096.061Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 1.897.835Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.704.804 -41.993.896YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.598.877 -20.822.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.598.877 -20.822.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.599.731 23.421.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 854 2.599.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 854 2.599.731Diğer Alacaklar5 1.256.200 5.785.843Finansal Varlıklar14 1.830.499 149.904TOPLAM VARLIKLAR3.087.553 8.535.478YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.270.910 5.808.280TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.270.910 5.808.280TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.816.643 2.727.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 2.727.198 38.009.447Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)794.249 4.813.812Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 1.897.835Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.704.804 -41.993.896TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 1.816.643 2.727.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 7.455 1.480.642Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -88.727 -1.287.373Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar845.400 2.667.276Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 77.645 2.369.433ESAS FAALİYET GELİRLERİ841.773 5.229.978Yönetim Ücretleri7 -24.764 -338.429Saklama Ücretleri7 -10.581 -32.409Denetim Ücretleri7 -3.998 -3.677Kurul Ücretleri7 -402 -6.702Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -54 -8.191Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -7.725 -26.758ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-47.524 -416.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)794.249 4.813.812NET DÖNEM KARI (ZARARI)794.249 4.813.812DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)794.249 4.813.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830402BIST