***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-894.073 19.273.838
Net Dönem Karı (Zararı)
794.249 4.813.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-852.855 -4.147.920
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.455 -1.480.644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-845.400 -2.667.276
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.688.322 17.127.304
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.529.643 8.241.479
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.537.370 -7.060.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.680.595 15.946.001
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.746.928 17.793.196
Alınan Faiz
10 7.455 1.480.642
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
845.400 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.704.804 -40.096.061
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 1.897.835
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.704.804 -41.993.896
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.598.877 -20.822.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.598.877 -20.822.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.599.731 23.421.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 854 2.599.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 854 2.599.731
Diğer Alacaklar
5 1.256.200 5.785.843
Finansal Varlıklar
14 1.830.499 149.904
TOPLAM VARLIKLAR
3.087.553 8.535.478
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.270.910 5.808.280
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.270.910 5.808.280
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.816.643 2.727.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 2.727.198 38.009.447
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
794.249 4.813.812
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.897.835
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.704.804 -41.993.896
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.816.643 2.727.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 7.455 1.480.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -88.727 -1.287.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
845.400 2.667.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 77.645 2.369.433
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
841.773 5.229.978
Yönetim Ücretleri
7 -24.764 -338.429
Saklama Ücretleri
7 -10.581 -32.409
Denetim Ücretleri
7 -3.998 -3.677
Kurul Ücretleri
7 -402 -6.702
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -54 -8.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -7.725 -26.758
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-47.524 -416.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
794.249 4.813.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
794.249 4.813.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
794.249 4.813.812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830402
BIST