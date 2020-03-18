***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.141 844.501
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.357 844.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-167 -94.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-167 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -94.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
216 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
216 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.308 749.804
Alınan Temettü
10 0 94.697
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
167 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.088.699 -844.501
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.088.705 3.794.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6 -4.639.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.086.558 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.086.558 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 6.086.558 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 6.086.558 0
TOPLAM VARLIKLAR
6.086.558 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 216 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
216 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.086.342 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.357 844.501
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.088.705 3.794.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6 -4.639.449
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 6.086.342 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 0 94.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -211 777.874
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
167 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 88
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-44 872.659
Yönetim Ücretleri
7 -175 -12.558
Saklama Ücretleri
7 -40 -6.335
Denetim Ücretleri
7 -1.189
Kurul Ücretleri
7 -341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -2.098 -7.735
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.313 -28.158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.357 844.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.357 844.501
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.357 844.501
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830403
BIST