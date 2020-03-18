***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.141 844.501Net Dönem Karı (Zararı)-2.357 844.501NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-167 -94.697Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-167 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -94.697İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER216 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler216 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.308 749.804Alınan Temettü10 0 94.697Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)167 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.088.699 -844.501Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.088.705 3.794.948Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6 -4.639.449YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.086.558 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.086.558 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 6.086.558 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 6.086.558 0TOPLAM VARLIKLAR6.086.558 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 216 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)216 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.086.342 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-2.357 844.501Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.088.705 3.794.948Katılma Payı İade Tutarı (-)-6 -4.639.449TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 6.086.342 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 0 94.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -211 777.874Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar167 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0 88ESAS FAALİYET GELİRLERİ-44 872.659Yönetim Ücretleri7 -175 -12.558Saklama Ücretleri7 -40 -6.335Denetim Ücretleri7 -1.189Kurul Ücretleri7 -341Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -2.098 -7.735ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.313 -28.158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.357 844.501NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.357 844.501DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.357 844.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830403BIST