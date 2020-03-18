***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.305.775 13.275.829Net Dönem Karı (Zararı)5.005.865 9.167.128NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.367.406 -5.647.240Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -277.013 -1.851.297Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.090.393 -3.795.943İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.311.640 7.904.644Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.476.921 1.953.140Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.483.286 -1.269.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.305.275 7.220.882FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.673.181 11.424.532Alınan Faiz10 277.013 1.851.297Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.090.393 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.790.946 -17.429.050Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 32.637.265Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.790.946 -50.066.315YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.096.721 -4.153.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.096.721 -4.153.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 15.099.770 19.252.991DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 3.049 15.099.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 3.049 15.099.770Finansal Varlıklar14 30.468.383 16.163.108Diğer Varlıklar5 2.867.934 6.344.855TOPLAM VARLIKLAR33.339.366 37.607.733YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.922.645 6.405.931TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.922.645 6.405.931TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)30.416.721 31.201.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 31.201.802 39.463.724Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.005.865 9.167.128Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 32.637.265Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.790.946 -50.066.315TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 30.416.721 31.201.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 277.013 1.851.297Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.411.373 3.992.800Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.090.393 3.795.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 770.908 284.179ESAS FAALİYET GELİRLERİ