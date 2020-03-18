***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.305.775 13.275.829
Net Dönem Karı (Zararı)
5.005.865 9.167.128
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.367.406 -5.647.240
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -277.013 -1.851.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.090.393 -3.795.943
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.311.640 7.904.644
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.476.921 1.953.140
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.483.286 -1.269.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.305.275 7.220.882
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.673.181 11.424.532
Alınan Faiz
10 277.013 1.851.297
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.090.393 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.790.946 -17.429.050
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 32.637.265
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.790.946 -50.066.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.096.721 -4.153.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.096.721 -4.153.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.099.770 19.252.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.049 15.099.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.049 15.099.770
Finansal Varlıklar
14 30.468.383 16.163.108
Diğer Varlıklar
5 2.867.934 6.344.855
TOPLAM VARLIKLAR
33.339.366 37.607.733
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.922.645 6.405.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.922.645 6.405.931
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.416.721 31.201.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 31.201.802 39.463.724
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.005.865 9.167.128
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 32.637.265
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.790.946 -50.066.315
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 30.416.721 31.201.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 277.013 1.851.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.411.373 3.992.800
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.090.393 3.795.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 770.908 284.179
ESAS FAALİYET GELİRLERİ