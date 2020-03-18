***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.914.924 -36.107.175Net Dönem Karı (Zararı)32.221.909 12.466.414NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.170.327 -12.525.465Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.519.599 -1.053.036Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.650.728 -11.472.429İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-79.136.833 -37.101.160Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-55.878 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.960 19.167İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-79.104.915 -37.120.327FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-78.085.251 -37.160.211Alınan Faiz10 7.519.599 1.053.036Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.650.728 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.076.390 42.285.194Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit70.937.823 42.285.194Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-27.861.433 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.838.534 6.178.019NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.838.534 6.178.019DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 6.178.019 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.339.485 6.178.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.339.485 6.178.019Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 55.878 0Finansal Varlıklar14 127.697.671 48.592.756TOPLAM VARLIKLAR130.093.034 54.770.775YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 43.127 19.167TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.127 19.167TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)130.049.907 54.751.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 54.751.608 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.221.909 12.466.414Katılma Payı İhraç Tutarı (+)70.937.823 42.285.194Katılma Payı İade Tutarı (-)-27.861.433 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 130.049.907 54.751.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 7.519.599 1.053.036Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 751.113 -39.484Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar23.650.728 11.472.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 738.341 1.050ESAS FAALİYET GELİRLERİ32.659.781 12.487.031Yönetim Ücretleri7 -318.804 -13.079Saklama Ücretleri7 -86.593 -619Denetim Ücretleri7 -4.725 -3.540Kurul Ücretleri7 -16.225 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -88 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -11.437 -3.379ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-437.872 -20.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.221.909 12.466.414NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.221.909 12.466.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.221.909 12.466.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830404BIST