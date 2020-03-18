***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.914.924 -36.107.175
Net Dönem Karı (Zararı)
32.221.909 12.466.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.170.327 -12.525.465
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.519.599 -1.053.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.650.728 -11.472.429
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.136.833 -37.101.160
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-55.878 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.960 19.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-79.104.915 -37.120.327
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-78.085.251 -37.160.211
Alınan Faiz
10 7.519.599 1.053.036
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.650.728 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.076.390 42.285.194
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
70.937.823 42.285.194
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-27.861.433 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.838.534 6.178.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.838.534 6.178.019
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 6.178.019 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.339.485 6.178.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.339.485 6.178.019
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 55.878 0
Finansal Varlıklar
14 127.697.671 48.592.756
TOPLAM VARLIKLAR
130.093.034 54.770.775
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 43.127 19.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.127 19.167
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
130.049.907 54.751.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 54.751.608 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.221.909 12.466.414
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
70.937.823 42.285.194
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-27.861.433 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 130.049.907 54.751.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 7.519.599 1.053.036
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 751.113 -39.484
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
23.650.728 11.472.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 738.341 1.050
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.659.781 12.487.031
Yönetim Ücretleri
7 -318.804 -13.079
Saklama Ücretleri
7 -86.593 -619
Denetim Ücretleri
7 -4.725 -3.540
Kurul Ücretleri
7 -16.225 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -88 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -11.437 -3.379
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-437.872 -20.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.221.909 12.466.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.221.909 12.466.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.221.909 12.466.414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830404
BIST