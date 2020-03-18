***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.199.114 2.952.047
Net Dönem Karı (Zararı)
22.642.263 11.709.021
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.795.681 -11.640.923
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -22.290.672 -10.657.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.494.991 -983.221
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.841.377 -7.773.753
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.892.953 -9.805.831
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.867.439 9.896.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.866.891 -7.864.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.994.795 -7.705.655
Alınan Faiz
10 22.290.672 10.657.702
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.494.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
965.862 -13.233.762
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
201.565.177 84.617.182
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-200.599.315 -97.850.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.252 -10.281.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.252 -10.281.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 234.678 10.516.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.426 234.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.426 234.678
Diğer Alacaklar
5 3.026.215 9.919.168
Finansal Varlıklar
14 120.049.924 96.183.033
TOPLAM VARLIKLAR
123.077.565 106.336.879
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.239.765 10.107.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.239.765 10.107.204
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
119.837.800 96.229.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 96.229.675 97.754.416
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.642.263 11.709.021
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
201.565.177 84.617.182
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-200.599.315 -97.850.944
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 119.837.800 96.229.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 22.290.672 10.657.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.998.700 790.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.494.991 983.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 26.180 885.409
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.820.561 13.316.922
Yönetim Ücretleri
7 -1.967.363 -1.457.521
Saklama Ücretleri
7 -118.223 -86.308
Denetim Ücretleri
7 -12.790 -8.514
Kurul Ücretleri
7 -20.662 -16.591
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -38.066 -21.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -21.194 -17.568
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.178.298 -1.607.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.642.263 11.709.021
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.642.263 11.709.021
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.642.263 11.709.021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830406
BIST