***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.199.114 2.952.047Net Dönem Karı (Zararı)22.642.263 11.709.021NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.795.681 -11.640.923Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -22.290.672 -10.657.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.494.991 -983.221İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.841.377 -7.773.753Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.892.953 -9.805.831Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.867.439 9.896.141İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.866.891 -7.864.063FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.994.795 -7.705.655Alınan Faiz10 22.290.672 10.657.702Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.494.991FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI965.862 -13.233.762Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit201.565.177 84.617.182Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-200.599.315 -97.850.944YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-233.252 -10.281.715NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-233.252 -10.281.715DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 234.678 10.516.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.426 234.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.426 234.678Diğer Alacaklar5 3.026.215 9.919.168Finansal Varlıklar14 120.049.924 96.183.033TOPLAM VARLIKLAR123.077.565 106.336.879YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.239.765 10.107.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.239.765 10.107.204TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)119.837.800 96.229.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 96.229.675 97.754.416Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.642.263 11.709.021Katılma Payı İhraç Tutarı (+)201.565.177 84.617.182Katılma Payı İade Tutarı (-)-200.599.315 -97.850.944TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 119.837.800 96.229.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 22.290.672 10.657.702Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.998.700 790.590Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.494.991 983.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 26.180 885.409ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.820.561 13.316.922Yönetim Ücretleri7 -1.967.363 -1.457.521Saklama Ücretleri7 -118.223 -86.308Denetim Ücretleri7 -12.790 -8.514Kurul Ücretleri7 -20.662 -16.591Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -38.066 -21.399Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -21.194 -17.568ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.178.298 -1.607.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.642.263 11.709.021NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.642.263 11.709.021DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.642.263 11.709.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830406BIST