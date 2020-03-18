***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.496.425 -20.064.431Net Dönem Karı (Zararı)49.840.208 18.590.460NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.685.697 -10.267.815Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -15.537.695 -10.520.551Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.165.685 1.631.033Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-982.317 -1.378.297İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-100.336.633 -37.465.304Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.460.306 2.749.079Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.862.416 -41.825İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-100.738.743 -40.172.558FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-77.182.122 -29.142.659Alınan Temettü982.317 1.378.297Alınan Faiz15.537.695 10.520.551Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.165.685 -2.820.620FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.924.132 15.308.369Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit232.197.602 127.337.490Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-185.273.470 -112.029.121YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.572.293 -4.756.062NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.572.293 -4.756.062DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.578.019 8.334.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.726 3.578.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 5.726 3.578.019Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 7.984.819 4.987.426Ters Repo Alacakları5 37.511.834 35.022.527Takas Alacakları5 4.992.751 4.019.145Finansal Varlıklar14 185.000.318 84.261.575TOPLAM VARLIKLAR235.495.448 131.868.692YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.747.685 4.885.269TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.747.685 4.885.269TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)223.747.763 126.983.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 126.983.423 93.084.594Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)49.840.208 18.590.460Katılma Payı İhraç Tutarı (+)232.197.602 127.337.490Katılma Payı İade Tutarı (-)-185.273.470 -112.029.121TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)223.747.763 126.983.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 15.537.695 10.520.551Temettü Gelirleri10 982.317 1.378.297Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 26.755.161 11.106.642Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10.165.685 -1.631.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 1.570.184 1.401.862ESAS FAALİYET GELİRLERİ55.011.042 22.776.319Yönetim Ücretleri7 -4.209.748 -3.330.347Saklama Ücretleri7 -158.692 -127.819Denetim Ücretleri7 -10.507 -11.700Kurul Ücretleri7 -29.854 -23.938Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -726.602 -669.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -35.431 -22.235ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.170.834 -4.185.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.840.208 18.590.460NET DÖNEM KARI (ZARARI)49.840.208 18.590.460DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)49.840.208 18.590.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830407BIST