***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.496.425 -20.064.431
Net Dönem Karı (Zararı)
49.840.208 18.590.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.685.697 -10.267.815
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.537.695 -10.520.551
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.165.685 1.631.033
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-982.317 -1.378.297
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.336.633 -37.465.304
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.460.306 2.749.079
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.862.416 -41.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-100.738.743 -40.172.558
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.182.122 -29.142.659
Alınan Temettü
982.317 1.378.297
Alınan Faiz
15.537.695 10.520.551
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.165.685 -2.820.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.924.132 15.308.369
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
232.197.602 127.337.490
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-185.273.470 -112.029.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.572.293 -4.756.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.572.293 -4.756.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.578.019 8.334.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.726 3.578.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.726 3.578.019
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.984.819 4.987.426
Ters Repo Alacakları
5 37.511.834 35.022.527
Takas Alacakları
5 4.992.751 4.019.145
Finansal Varlıklar
14 185.000.318 84.261.575
TOPLAM VARLIKLAR
235.495.448 131.868.692
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 11.747.685 4.885.269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.747.685 4.885.269
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
223.747.763 126.983.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 126.983.423 93.084.594
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
49.840.208 18.590.460
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
232.197.602 127.337.490
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-185.273.470 -112.029.121
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
223.747.763 126.983.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 15.537.695 10.520.551
Temettü Gelirleri
10 982.317 1.378.297
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 26.755.161 11.106.642
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.165.685 -1.631.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.570.184 1.401.862
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
55.011.042 22.776.319
Yönetim Ücretleri
7 -4.209.748 -3.330.347
Saklama Ücretleri
7 -158.692 -127.819
Denetim Ücretleri
7 -10.507 -11.700
Kurul Ücretleri
7 -29.854 -23.938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -726.602 -669.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -35.431 -22.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.170.834 -4.185.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.840.208 18.590.460
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.840.208 18.590.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.840.208 18.590.460
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830407
BIST