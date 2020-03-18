***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.787.113 5.565.735Net Dönem Karı (Zararı)12.039.189 1.879.512NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.347.052 74.981Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -755.617 -385.404Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.280.387 903.437Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-311.048 -443.052İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.826.302 2.681.721Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler398.417 -93.645Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler892.983 96.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-23.117.702 2.678.413FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.134.165 4.636.214Alınan Temettü10 311.048 443.052Alınan Faiz10 755.617 385.404Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.280.387 101.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.214.460 -5.570.556Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit110.446.315 47.624.069Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-101.231.855 -53.194.625YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-572.653 -4.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-572.653 -4.821DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 583.688 588.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.035 583.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 11.035 583.688Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.321.977 1.397.394Diğer Alacaklar5 0 1.323.000Finansal Varlıklar14 41.350.366 18.232.664TOPLAM VARLIKLAR43.683.378 21.536.746YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.807.468 914.485TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.807.468 914.485TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.875.910 20.622.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 20.622.261 24.313.305Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.039.189 1.879.512Katılma Payı İhraç Tutarı (+)110.446.315 47.624.069Katılma Payı İade Tutarı (-)-101.231.855 -53.194.625TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 41.875.910 20.622.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 755.617 385.404Temettü Gelirleri311.048 443.052Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.996.946 2.697.805Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.280.387 -903.437Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 11.387 527ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.355.385 2.623.351Yönetim Ücretleri7 -1.000.067 -556.117Saklama Ücretleri7 -35.246 -20.939Denetim Ücretleri7 -3.662 -1.730Kurul Ücretleri7 -6.280 -4.213Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -248.627 -141.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -22.314 -18.937ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.316.196 -743.839ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.039.189 1.879.512NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.039.189 1.879.512DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.039.189 1.879.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830408BIST