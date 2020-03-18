***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.787.113 5.565.735
Net Dönem Karı (Zararı)
12.039.189 1.879.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.347.052 74.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -755.617 -385.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.280.387 903.437
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-311.048 -443.052
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.826.302 2.681.721
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
398.417 -93.645
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
892.983 96.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.117.702 2.678.413
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.134.165 4.636.214
Alınan Temettü
10 311.048 443.052
Alınan Faiz
10 755.617 385.404
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.280.387 101.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.214.460 -5.570.556
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
110.446.315 47.624.069
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-101.231.855 -53.194.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-572.653 -4.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-572.653 -4.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 583.688 588.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.035 583.688
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 11.035 583.688
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.321.977 1.397.394
Diğer Alacaklar
5 0 1.323.000
Finansal Varlıklar
14 41.350.366 18.232.664
TOPLAM VARLIKLAR
43.683.378 21.536.746
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.807.468 914.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.807.468 914.485
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.875.910 20.622.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 20.622.261 24.313.305
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.039.189 1.879.512
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
110.446.315 47.624.069
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-101.231.855 -53.194.625
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 41.875.910 20.622.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 755.617 385.404
Temettü Gelirleri
311.048 443.052
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.996.946 2.697.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.280.387 -903.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 11.387 527
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.355.385 2.623.351
Yönetim Ücretleri
7 -1.000.067 -556.117
Saklama Ücretleri
7 -35.246 -20.939
Denetim Ücretleri
7 -3.662 -1.730
Kurul Ücretleri
7 -6.280 -4.213
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -248.627 -141.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -22.314 -18.937
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.316.196 -743.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.039.189 1.879.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.039.189 1.879.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.039.189 1.879.512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830408
BIST