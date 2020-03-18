***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.309.747 -74.565.142
Net Dönem Karı (Zararı)
16.524.456 5.045.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.492.426 -5.171.120
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.882.093 -3.487.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.389.667 -1.683.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.214.709 -77.931.575
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.998.147 2.272.968
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.663 91.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.265.225 -80.295.892
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.182.679 -78.056.877
Alınan Faiz
10 18.882.093 3.491.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.389.667 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.288.621 71.011.446
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.024.835.014 508.884.807
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.027.123.635 -437.873.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.126 -3.553.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.126 -3.553.696
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 46.766 3.600.462
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 67.892 46.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 67.892 46.766
Ters Repo Alacakları
5 9.002.815 7.004.668
Finansal Varlıklar
14 95.444.016 83.178.791
TOPLAM VARLIKLAR
104.514.723 90.230.225
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 161.163 112.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.163 112.500
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.353.560 90.117.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 90.117.725 14.060.461
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.524.456 5.045.818
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.024.835.014 508.884.807
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.027.123.635 -437.873.361
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 104.353.560 90.117.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 18.882.093 3.491.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 722.829 215.957
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-1.389.667 1.683.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 9.811 205.089
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.225.066 5.596.437
Yönetim Ücretleri
7 -1.491.270 -466.099
Saklama Ücretleri
7 -104.683 -30.852
Denetim Ücretleri
7 -7.153 -2.615
Kurul Ücretleri
7 -16.552 -3.458
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -55.732 -28.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.11 -25.220 -19.219
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.700.610 -550.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.524.456 5.045.818
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.524.456 5.045.818
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.524.456 5.045.818
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830409
BIST