***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.309.747 -74.565.142Net Dönem Karı (Zararı)16.524.456 5.045.818NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.492.426 -5.171.120Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -18.882.093 -3.487.464Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.389.667 -1.683.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.214.709 -77.931.575Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.998.147 2.272.968Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler48.663 91.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.265.225 -80.295.892FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.182.679 -78.056.877Alınan Faiz10 18.882.093 3.491.735Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.389.667 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.288.621 71.011.446Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.024.835.014 508.884.807Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.027.123.635 -437.873.361YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.126 -3.553.696NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.126 -3.553.696DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 46.766 3.600.462DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 67.892 46.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 67.892 46.766Ters Repo Alacakları5 9.002.815 7.004.668Finansal Varlıklar14 95.444.016 83.178.791TOPLAM VARLIKLAR104.514.723 90.230.225YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 161.163 112.500TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)161.163 112.500TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)104.353.560 90.117.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 90.117.725 14.060.461Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.524.456 5.045.818Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.024.835.014 508.884.807Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.027.123.635 -437.873.361TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 104.353.560 90.117.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 18.882.093 3.491.735Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 722.829 215.957Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-1.389.667 1.683.656Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 9.811 205.089ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.225.066 5.596.437Yönetim Ücretleri7 -1.491.270 -466.099Saklama Ücretleri7 -104.683 -30.852Denetim Ücretleri7 -7.153 -2.615Kurul Ücretleri7 -16.552 -3.458Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -55.732 -28.376Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.11 -25.220 -19.219ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.700.610 -550.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.524.456 5.045.818NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.524.456 5.045.818DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.524.456 5.045.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830409BIST