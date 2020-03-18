***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.346.578 17.223.256
Net Dönem Karı (Zararı)
8.916.530 18.596.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
129.123.657 -460.768
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.259.465 -236.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
133.383.122 -224.184
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-148.263.108 -1.148.793
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
90.032 6.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-148.353.140 -1.155.484
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.222.921 16.986.672
Alınan Faiz
10 4.259.465 236.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-133.383.122 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.290.471 -7.542.054
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
335.895.423 90.756.582
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-206.604.952 -98.298.636
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.056.107 9.681.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.056.107 9.681.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.359.814 678.612
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 303.707 10.359.814
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 303.707 10.359.814
Finansal Varlıklar
14 165.299.570 16.946.430
TOPLAM VARLIKLAR
165.603.277 27.306.244
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 107.882 17.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.882 17.850
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
165.495.395 27.288.394
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 27.288.394 16.234.215
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.916.530 18.596.233
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
335.895.423 90.756.582
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-206.604.952 -98.298.636
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 165.495.395 27.288.394
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.259.465 236.584
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 138.675.664 17.474.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-133.383.122 224.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 155.452 846.674
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.707.459 18.781.811
Yönetim Ücretleri
7 -611.671 -136.189
Saklama Ücretleri
7 -119.849 -30.317
Denetim Ücretleri
7 -6.098 -3.559
Danışmanlık Ücretleri
7 0 -2.917
Kurul Ücretleri
7 -21.170 -6.430
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -19.921 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -12.220 -6.166
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-790.929 -185.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.916.530 18.596.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.916.530 18.596.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.916.530 18.596.233
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830410
BIST