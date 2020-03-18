***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-139.346.578 17.223.256Net Dönem Karı (Zararı)8.916.530 18.596.233NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER129.123.657 -460.768Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.259.465 -236.584Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler133.383.122 -224.184İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-148.263.108 -1.148.793Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler90.032 6.691İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-148.353.140 -1.155.484FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.222.921 16.986.672Alınan Faiz10 4.259.465 236.584Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-133.383.122 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.290.471 -7.542.054Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit335.895.423 90.756.582Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-206.604.952 -98.298.636YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.056.107 9.681.202NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.056.107 9.681.202DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 10.359.814 678.612DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 303.707 10.359.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 303.707 10.359.814Finansal Varlıklar14 165.299.570 16.946.430TOPLAM VARLIKLAR165.603.277 27.306.244YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 107.882 17.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)107.882 17.850TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)165.495.395 27.288.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 27.288.394 16.234.215Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.916.530 18.596.233Katılma Payı İhraç Tutarı (+)335.895.423 90.756.582Katılma Payı İade Tutarı (-)-206.604.952 -98.298.636TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 165.495.395 27.288.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.259.465 236.584Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 138.675.664 17.474.369Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-133.383.122 224.184Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 155.452 846.674ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.707.459 18.781.811Yönetim Ücretleri7 -611.671 -136.189Saklama Ücretleri7 -119.849 -30.317Denetim Ücretleri7 -6.098 -3.559Danışmanlık Ücretleri7 0 -2.917Kurul Ücretleri7 -21.170 -6.430Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -19.921 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -12.220 -6.166ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-790.929 -185.578ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.916.530 18.596.233NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.916.530 18.596.233DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.916.530 18.596.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830410BIST