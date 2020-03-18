***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.778.545 -12.949.969
Net Dönem Karı (Zararı)
24.857.382 7.170.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.780.517 -1.794.850
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.368 -35.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.442.042 -1.623.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-329.107 -136.223
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-116.635.928 -18.497.437
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.154 2.567
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.057.423 -8.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-121.679.197 -18.491.137
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-109.559.063 -13.121.504
Alınan Temettü
10 329.107 136.223
Alınan Faiz
9.368 35.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.442.043 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.663.667 14.589.703
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
251.233.814 55.995.180
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-137.570.147 -41.405.477
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.885.122 1.639.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.885.122 1.639.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.871.360 1.231.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.756.482 2.871.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 24.756.482 2.871.360
Diğer Alacaklar
5 14.930 777
Finansal Varlıklar
14 153.560.392 31.881.195
TOPLAM VARLIKLAR
178.331.804 34.753.332
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.120.224 62.801
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.120.224 62.801
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.211.580 34.690.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 34.690.531 12.930.045
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.857.382 7.170.783
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
251.233.814 55.995.180
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-137.570.147 -41.405.477
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 173.211.580 34.690.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 9.368 35.312
Temettü Gelirleri
10 329.107 136.223
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.213.107 6.245.026
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
17.442.042 1.623.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 30.742 4.064
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.024.366 8.043.940
Yönetim Ücretleri
7 -2.471.562 -690.442
Saklama Ücretleri
7 -161.733 -54.051
Denetim Ücretleri
7 -6.053 -3.440
Kurul Ücretleri
7 -16.869 -4.900
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -495.843 -109.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.924 -10.724
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.166.984 -873.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.857.382 7.170.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.857.382 7.170.783
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.857.382 7.170.783
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830411
BIST