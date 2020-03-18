***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-91.778.545 -12.949.969Net Dönem Karı (Zararı)24.857.382 7.170.783NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.780.517 -1.794.850Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -9.368 -35.312Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.442.042 -1.623.315Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-329.107 -136.223İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-116.635.928 -18.497.437Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.154 2.567Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.057.423 -8.867İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-121.679.197 -18.491.137FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-109.559.063 -13.121.504Alınan Temettü10 329.107 136.223Alınan Faiz9.368 35.312Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.442.043 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.663.667 14.589.703Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit251.233.814 55.995.180Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-137.570.147 -41.405.477YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.885.122 1.639.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.885.122 1.639.734DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.871.360 1.231.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.756.482 2.871.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 24.756.482 2.871.360Diğer Alacaklar5 14.930 777Finansal Varlıklar14 153.560.392 31.881.195TOPLAM VARLIKLAR178.331.804 34.753.332YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.120.224 62.801TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.120.224 62.801TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.211.580 34.690.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 34.690.531 12.930.045Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.857.382 7.170.783Katılma Payı İhraç Tutarı (+)251.233.814 55.995.180Katılma Payı İade Tutarı (-)-137.570.147 -41.405.477TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 173.211.580 34.690.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.368 35.312Temettü Gelirleri10 329.107 136.223Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 10.213.107 6.245.026Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri17.442.042 1.623.315Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 30.742 4.064ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.024.366 8.043.940Yönetim Ücretleri7 -2.471.562 -690.442Saklama Ücretleri7 -161.733 -54.051Denetim Ücretleri7 -6.053 -3.440Kurul Ücretleri7 -16.869 -4.900Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -495.843 -109.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -14.924 -10.724ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.166.984 -873.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.857.382 7.170.783NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.857.382 7.170.783DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.857.382 7.170.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830411BIST