***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.407.216 7.914.224
Net Dönem Karı (Zararı)
396.993 1.510.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-916.493 -110.153
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -910.258 -599.145
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.235 488.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.804.209 5.914.663
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.124 -10.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.817.333 5.925.649
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.323.709 7.315.079
Alınan Faiz
10 910.258 599.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.235 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.393.538 -8.471.242
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.799.081 15.265.189
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.405.543 -23.736.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.678 -557.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.678 -557.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 36.378 593.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 22.700 36.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 22.700 36.378
Finansal Varlıklar
14 4.388.110 2.570.777
TOPLAM VARLIKLAR
4.410.810 2.607.155
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.751 5.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.751 5.627
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.392.059 2.601.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 2.601.528 9.562.201
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
396.993 1.510.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.799.081 15.265.189
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.405.543 -23.736.431
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 4.392.059 2.601.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 910.258 599.145
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -460.016 1.526.719
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.235 -488.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
457.518 1.636.872
Yönetim Ücretleri
7 -36.669 -97.432
Saklama Ücretleri
7 -11.493 -14.489
Denetim Ücretleri
7 -2.514 -1.439
Kurul Ücretleri
7 -507 -1.518
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -609 -1.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -8.733 -9.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-60.525 -126.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
396.993 1.510.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
396.993 1.510.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
396.993 1.510.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830412
BIST