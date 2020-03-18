***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.407.216 7.914.224Net Dönem Karı (Zararı)396.993 1.510.569NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-916.493 -110.153Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -910.258 -599.145Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.235 488.992İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.804.209 5.914.663Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.124 -10.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.817.333 5.925.649FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.323.709 7.315.079Alınan Faiz10 910.258 599.145Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.235 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.393.538 -8.471.242Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit6.799.081 15.265.189Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.405.543 -23.736.431YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.678 -557.018NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.678 -557.018DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 36.378 593.396DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 22.700 36.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 22.700 36.378Finansal Varlıklar14 4.388.110 2.570.777TOPLAM VARLIKLAR4.410.810 2.607.155YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.751 5.627TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.751 5.627TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.392.059 2.601.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 2.601.528 9.562.201Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)396.993 1.510.569Katılma Payı İhraç Tutarı (+)6.799.081 15.265.189Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.405.543 -23.736.431TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 4.392.059 2.601.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 910.258 599.145Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -460.016 1.526.719Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.235 -488.992Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 1.041ESAS FAALİYET GELİRLERİ457.518 1.636.872Yönetim Ücretleri7 -36.669 -97.432Saklama Ücretleri7 -11.493 -14.489Denetim Ücretleri7 -2.514 -1.439Kurul Ücretleri7 -507 -1.518Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -609 -1.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.733 -9.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-60.525 -126.303ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)396.993 1.510.569NET DÖNEM KARI (ZARARI)396.993 1.510.569DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)396.993 1.510.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830412BIST