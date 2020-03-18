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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 16:17
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.094.528 -2.465.031
Net Dönem Karı (Zararı)
18.157.878 105.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.437.241 -203.222
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -651.256 -150.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.461.880 305.444
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.324.105 -358.343
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-127.252.406 -2.566.606
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.038.201 -204.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.663.077 -472.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-122.877.282 -1.889.735
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-122.531.769 -2.664.570
Alınan Temettü
10 2.324.105 358.344
Alınan Faiz
10 651.256 150.323
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.461.880 -309.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.961.098 2.513.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
147.027.132 13.164.251
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-38.066.034 -10.650.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.430 48.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-133.430 48.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 142.447 94.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 9.017 142.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 9.017 142.447
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.358.097 438.203
Takas Alacakları
5 2.495.724 377.417
Finansal Varlıklar
14 128.595.543 5.718.261
TOPLAM VARLIKLAR
137.458.381 6.676.328
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.967.633 304.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.967.633 304.556
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.490.748 6.371.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 6.371.772 3.753.074
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18.157.878 105.258
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
147.027.132 13.164.251
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-38.066.034 -10.650.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 133.490.748 6.371.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 651.256 150.323
Temettü Gelirleri
10 2.324.105 358.344
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.039.039 580.565
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.461.880 -305.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.041 10.976
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.482.321 794.764
Yönetim Ücretleri
7 -866.383 -205.271
Saklama Ücretleri
7 -30.364 -10.335
Denetim Ücretleri
7 -2.518 -1.435
Kurul Ücretleri
7 -3.663 -1.457
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -148.371 -60.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -2.273.144 -410.778
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.324.443 -689.506
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.157.878 105.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.157.878 105.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.157.878 105.258



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830413


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