***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.094.528 -2.465.031Net Dönem Karı (Zararı)18.157.878 105.258NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.437.241 -203.222Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -651.256 -150.323Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.461.880 305.444Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.324.105 -358.343İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-127.252.406 -2.566.606Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.038.201 -204.738Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.663.077 -472.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-122.877.282 -1.889.735FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-122.531.769 -2.664.570Alınan Temettü10 2.324.105 358.344Alınan Faiz10 651.256 150.323Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.461.880 -309.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.961.098 2.513.440Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit147.027.132 13.164.251Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-38.066.034 -10.650.811YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.430 48.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-133.430 48.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 142.447 94.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 9.017 142.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 9.017 142.447Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 6.358.097 438.203Takas Alacakları5 2.495.724 377.417Finansal Varlıklar14 128.595.543 5.718.261TOPLAM VARLIKLAR137.458.381 6.676.328YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.967.633 304.556TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.967.633 304.556TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)133.490.748 6.371.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 6.371.772 3.753.074Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18.157.878 105.258Katılma Payı İhraç Tutarı (+)147.027.132 13.164.251Katılma Payı İade Tutarı (-)-38.066.034 -10.650.811TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 133.490.748 6.371.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 651.256 150.323Temettü Gelirleri10 2.324.105 358.344Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.039.039 580.565Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10.461.880 -305.444Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 6.041 10.976ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.482.321 794.764Yönetim Ücretleri7 -866.383 -205.271Saklama Ücretleri7 -30.364 -10.335Denetim Ücretleri7 -2.518 -1.435Kurul Ücretleri7 -3.663 -1.457Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -148.371 -60.230Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -2.273.144 -410.778ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.324.443 -689.506ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.157.878 105.258NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.157.878 105.258DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.157.878 105.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830413BIST