***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.469.475 0Net Dönem Karı (Zararı)29.615NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-36.293 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -32.292Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.001İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.499.090 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.503.296Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.206FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.505.768 0Alınan Faiz10 32.292Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.474.466 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit30.436.175Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-16.961.709YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.004.991 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.004.991 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 3.004.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 3.004.991Ters Repo Alacakları5 10.503.296TOPLAM VARLIKLAR13.508.287 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.206 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.504.081 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.615Katılma Payı İhraç Tutarı (+)30.436.175Katılma Payı İade Tutarı (-)-16.961.709TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.504.081 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 32.292Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 4.001ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.293 0Yönetim Ücretleri7 -881Saklama Ücretleri7 -246Denetim Ücretleri7 -2.500Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.998Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.678 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.615 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)29.615 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)29.615 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830423BIST