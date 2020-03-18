***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.426.411 0Net Dönem Karı (Zararı)22.704.602NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.485.555 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -19.894.831Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.590.724İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-82.131.013 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-82.175.168FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-81.911.966 0Alınan Faiz10 19.894.831Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.590.724FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.288.655 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit136.975.781Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-74.687.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.862.244 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.862.244 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.862.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.862.244Finansal Varlıklar14 82.175.168TOPLAM VARLIKLAR85.037.412 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 44.155TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.155 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.993.257 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.704.602Katılma Payı İhraç Tutarı (+)136.975.781Katılma Payı İade Tutarı (-)-74.687.126TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 84.993.257 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VE