***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.426.411 0
Net Dönem Karı (Zararı)
22.704.602
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.485.555 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.894.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.590.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-82.131.013 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-82.175.168
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-81.911.966 0
Alınan Faiz
10 19.894.831
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.590.724
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.288.655 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
136.975.781
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-74.687.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.862.244 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.862.244 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.862.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.862.244
Finansal Varlıklar
14 82.175.168
TOPLAM VARLIKLAR
85.037.412 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 44.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.155 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.993.257 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.704.602
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
136.975.781
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-74.687.126
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 84.993.257 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VE