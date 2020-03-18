***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.909.317 0Net Dönem Karı (Zararı)4.141.358NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.799.545 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -856.426Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.943.119İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-28.050.675 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.076.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.708.862 0Alınan Faiz10 856.426Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.943.119FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.806.287 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit110.705.961Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-63.899.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.896.970 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.896.970 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 22.896.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 22.896.970Finansal Varlıklar14 28.076.433TOPLAM VARLIKLAR50.973.403 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 25.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.758 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)50.947.645 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.141.358Katılma Payı İhraç Tutarı (+)110.705.961Katılma Payı İade Tutarı (-)-63.899.674TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)50.947.645 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 856.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.377.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.943.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 59.831ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.237.364 0Yönetim Ücretleri7 -59.214Saklama Ücretleri7 -20.100Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -1.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.875ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-96.006 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.141.358 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.141.358 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.141.358 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830426BIST