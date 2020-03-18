***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.888.312 -849.118
Net Dönem Karı (Zararı)
14.664.604 4.844.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.306.834 18.807.344
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.132.315 -481.416
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.174.519 19.301.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -12.474
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.552.916 -24.995.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
86.203 1.388.239
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.806.268 -1.013.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.832.851 -25.369.936
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.195.146 -1.343.008
Alınan Temettü
10 0 12.474
Alınan Faiz
10 1.132.315 481.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.174.519 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.178.863 18.795.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
118.458.856 36.123.835
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-81.279.993 -17.328.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.290.551 17.946.538
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.290.551 17.946.538
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 26.772.812 8.826.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 49.063.363 26.772.812
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 49.063.363 26.772.812
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.779.387 0
Diğer Alacaklar
5 2.072 2.867.662
Finansal Varlıklar
14 34.325.972 7.493.121
TOPLAM VARLIKLAR
86.170.794 37.133.595
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 89.608 2.895.876
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
89.608 2.895.876
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
86.081.186 34.237.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 34.237.719 10.597.116
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.664.604 4.844.947
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
118.458.856 36.123.835
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-81.279.993 -17.328.179
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 86.081.186 34.237.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.132.315 481.416
Temettü Gelirleri
10 0 12.474
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.744.919 20.246.468
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.174.519 -19.301.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 -2.557.099 3.570.085
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.494.654 5.009.209
Yönetim Ücretleri
7 -711.149 -120.025
Saklama Ücretleri
7 -75.136 -22.325
Denetim Ücretleri
7 -5.348 -1.435
Kurul Ücretleri
7 -13.047 -1.828
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -17.435 -8.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -7.935 -9.764
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-830.050 -164.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.664.604 4.844.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.664.604 4.844.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.664.604 4.844.947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830427
BIST