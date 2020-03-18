***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.888.312 -849.118Net Dönem Karı (Zararı)14.664.604 4.844.947NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.306.834 18.807.344Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.132.315 -481.416Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.174.519 19.301.234Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -12.474İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.552.916 -24.995.299Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler86.203 1.388.239Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.806.268 -1.013.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.832.851 -25.369.936FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.195.146 -1.343.008Alınan Temettü10 0 12.474Alınan Faiz10 1.132.315 481.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.174.519 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.178.863 18.795.656Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit118.458.856 36.123.835Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-81.279.993 -17.328.179YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.290.551 17.946.538NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.290.551 17.946.538DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 26.772.812 8.826.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 49.063.363 26.772.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 49.063.363 26.772.812Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 2.779.387 0Diğer Alacaklar5 2.072 2.867.662Finansal Varlıklar14 34.325.972 7.493.121TOPLAM VARLIKLAR86.170.794 37.133.595YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 89.608 2.895.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)89.608 2.895.876TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)86.081.186 34.237.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 34.237.719 10.597.116Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.664.604 4.844.947Katılma Payı İhraç Tutarı (+)118.458.856 36.123.835Katılma Payı İade Tutarı (-)-81.279.993 -17.328.179TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 86.081.186 34.237.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.132.315 481.416Temettü Gelirleri10 0 12.474Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 11.744.919 20.246.468Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.174.519 -19.301.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 -2.557.099 3.570.085ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.494.654 5.009.209Yönetim Ücretleri7 -711.149 -120.025Saklama Ücretleri7 -75.136 -22.325Denetim Ücretleri7 -5.348 -1.435Kurul Ücretleri7 -13.047 -1.828Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -17.435 -8.885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -7.935 -9.764ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-830.050 -164.262ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.664.604 4.844.947NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.664.604 4.844.947DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.664.604 4.844.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830427BIST