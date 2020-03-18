***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.479.792 0Net Dönem Karı (Zararı)1.933.525NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.291.621 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -225.346Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.988.572Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-77.703İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-73.413.317 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.663.508Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.467.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-75.217.409FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-73.771.413 0Alınan Temettü77.703Alınan Faiz10 225.346Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.988.572FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.488.679 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit73.335.292Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.846.613YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.887 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.887 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 8.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 8.887Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 4.706.576Takas Alacakları5 956.932Finansal Varlıklar14 75.217.409TOPLAM VARLIKLAR80.889.804 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.467.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.467.600 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)73.422.204 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.933.525Katılma Payı İhraç Tutarı (+)73.335.292Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.846.613TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 73.422.204 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 225.346Temettü Gelirleri77.703Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -164.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.988.572Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 121ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.127.552 0Yönetim Ücretleri7 -126.778Saklama Ücretleri7 -6.602Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -266Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -43.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -10.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-194.027 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.933.525 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.933.525 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.933.525 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830422BIST