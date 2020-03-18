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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.479.792 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.933.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.291.621 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -225.346
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.988.572
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.703
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-73.413.317 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.663.508
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.467.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.217.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-73.771.413 0
Alınan Temettü
77.703
Alınan Faiz
10 225.346
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.988.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.488.679 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
73.335.292
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.846.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.887 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.887 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 8.887
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.706.576
Takas Alacakları
5 956.932
Finansal Varlıklar
14 75.217.409
TOPLAM VARLIKLAR
80.889.804 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.467.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.467.600 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.422.204 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.933.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.335.292
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.846.613
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 73.422.204 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 225.346
Temettü Gelirleri
77.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -164.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.988.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 121
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.127.552 0
Yönetim Ücretleri
7 -126.778
Saklama Ücretleri
7 -6.602
Denetim Ücretleri
7 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -43.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -10.564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-194.027 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.933.525 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.933.525 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.933.525 0



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Riyal 1,7212 1,7299 % 1,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.487 1.487 -41,65  
Altın Gr. 311 311 -3,64  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 11,87 11,91 -0,72  
Gümüş Gr. 2,49 2,49 -0,11  
B. Petrol 25,47 25,47 -3,26  
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