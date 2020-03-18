***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.508.413 -5.547.706
Net Dönem Karı (Zararı)
3.120.082 370.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.379.360 -187.719
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.367.571 -187.719
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.789 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.611.669 -5.758.048
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.086 5.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.610.583 -5.763.854
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
129.053 -5.574.803
Alınan Temettü
10 11.789 27.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.367.571 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.508.340 5.522.775
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.401.019 12.042.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.909.359 -6.520.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73 -24.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73 -24.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 386 25.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 459 386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 459 386
Finansal Varlıklar
14 8.510.090 6.899.507
TOPLAM VARLIKLAR
8.510.549 6.899.893
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.796 5.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.796 5.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.505.753 6.894.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 6.894.011 1.000.272
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.120.082 370.964
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.401.019 12.042.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.909.359 -6.520.217
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 8.505.753 6.894.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 11.789 27.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.780.330 180.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 1.367.571 187.719
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.159.690 394.942
Yönetim Ücretleri
7 -20.621 -11.172
Saklama Ücretleri
7 -7.089 -3.910
Denetim Ücretleri
7 -2.518 -1.435
Kurul Ücretleri
7 -1.508 -377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -7.872 -7.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.608 -23.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.120.082 370.964
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.120.082 370.964
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.120.082 370.964
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830428
BIST