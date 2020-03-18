***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.508.413 -5.547.706Net Dönem Karı (Zararı)3.120.082 370.964NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.379.360 -187.719Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.367.571 -187.719Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.789 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.611.669 -5.758.048Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.086 5.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.610.583 -5.763.854FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR129.053 -5.574.803Alınan Temettü10 11.789 27.097Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.367.571 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.508.340 5.522.775Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.401.019 12.042.992Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.909.359 -6.520.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73 -24.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)73 -24.931DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 386 25.317DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 459 386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 459 386Finansal Varlıklar14 8.510.090 6.899.507TOPLAM VARLIKLAR8.510.549 6.899.893YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.796 5.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.796 5.882TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.505.753 6.894.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 6.894.011 1.000.272Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.120.082 370.964Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.401.019 12.042.992Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.909.359 -6.520.217TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 8.505.753 6.894.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 11.789 27.097Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.780.330 180.126Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 1.367.571 187.719ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.159.690 394.942Yönetim Ücretleri7 -20.621 -11.172Saklama Ücretleri7 -7.089 -3.910Denetim Ücretleri7 -2.518 -1.435Kurul Ücretleri7 -1.508 -377Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -7.872 -7.084ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-39.608 -23.978ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.120.082 370.964NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.120.082 370.964DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.120.082 370.964http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830428BIST