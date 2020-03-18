***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.393.224 0Net Dönem Karı (Zararı)4.440.488NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.213.769 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.961.529Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-252.240İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.833.712 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.839.628FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.606.993 0Alınan Faiz10 3.961.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)252.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.900.011 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit36.691.023Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-30.791.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)506.787 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)506.787 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 506.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 506.787Finansal Varlıklar14 9.839.628TOPLAM VARLIKLAR10.346.415 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.916 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.340.499 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.440.488Katılma Payı İhraç Tutarı (+)36.691.023Katılma Payı İade Tutarı (-)-30.791.012TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 10.340.499 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.961.529Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 341.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar252.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.555.749 0Yönetim Ücretleri7 -65.482Saklama Ücretleri7 -31.171Denetim Ücretleri7 -2.509Kurul Ücretleri7 -3.903Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -12.196ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-115.261 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.440.488 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.440.488 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.440.488 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830424BIST