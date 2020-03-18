***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.755.422 -4.182.957Net Dönem Karı (Zararı)2.221.025 855.107NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-560.586 -385.614Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-361.460 -327.385Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-199.126 -58.229İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.534.397 -4.710.679Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-788 4.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.535.185 -4.714.998FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.194.836 -4.241.186Alınan Temettü10 199.126 58.229Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)361.460 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.754.969 4.181.548Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.414.991 8.720.988Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.169.960 -4.539.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)453 -1.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)453 -1.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 108 1.517DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 561 108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 561 108Finansal Varlıklar14 3.809.027 5.344.212TOPLAM VARLIKLAR3.809.588 5.344.320YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.548 4.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.548 4.336TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.806.040 5.339.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 5.339.984 303.329Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.221.025 855.107Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.414.991 8.720.988Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.169.960 -4.539.440TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 3.806.040 5.339.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 199.126 58.229Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.701.831 501.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar361.460 327.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0 16ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.262.417 886.876Yönetim Ücretleri7 -21.329 -16.276Saklama Ücretleri7 -7.517 -5.918Denetim Ücretleri7 -2.518 -1.435Kurul Ücretleri7 -1.599 -1.086Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -158 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.271 -7.054ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-41.392 -31.769ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.221.025 855.107NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.221.025 855.107DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.221.025 855.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830430BIST