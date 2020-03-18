***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.755.422 -4.182.957
Net Dönem Karı (Zararı)
2.221.025 855.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-560.586 -385.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-361.460 -327.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-199.126 -58.229
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.534.397 -4.710.679
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-788 4.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.535.185 -4.714.998
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.194.836 -4.241.186
Alınan Temettü
10 199.126 58.229
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
361.460 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.754.969 4.181.548
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.414.991 8.720.988
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.169.960 -4.539.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453 -1.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453 -1.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 108 1.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 561 108
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 561 108
Finansal Varlıklar
14 3.809.027 5.344.212
TOPLAM VARLIKLAR
3.809.588 5.344.320
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.548 4.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.548 4.336
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.806.040 5.339.984
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 5.339.984 303.329
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.221.025 855.107
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.414.991 8.720.988
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.169.960 -4.539.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 3.806.040 5.339.984
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 199.126 58.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.701.831 501.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
361.460 327.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 16
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.262.417 886.876
Yönetim Ücretleri
7 -21.329 -16.276
Saklama Ücretleri
7 -7.517 -5.918
Denetim Ücretleri
7 -2.518 -1.435
Kurul Ücretleri
7 -1.599 -1.086
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -158 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -8.271 -7.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.392 -31.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.221.025 855.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.221.025 855.107
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.221.025 855.107
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830430
BIST