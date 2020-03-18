***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.393.116 -8.205.314Net Dönem Karı (Zararı)7.991.223 2.486.346NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.218.221 -854.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.198.111 -854.701Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-20.110 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.384.339 -9.836.959Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.534 8.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.392.873 -9.845.506FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-17.611.337 -8.205.314Alınan Temettü10 20.110 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.198.111 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.392.868 8.200.201Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit44.110.959 21.067.492Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-31.718.091 -12.867.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248 -5.113NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248 -5.113DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 670 5.783DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 422