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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.393.116 -8.205.314
Net Dönem Karı (Zararı)
7.991.223 2.486.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.218.221 -854.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.198.111 -854.701
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.110 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.384.339 -9.836.959
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.534 8.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.392.873 -9.845.506
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.611.337 -8.205.314
Alınan Temettü
10 20.110 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.198.111 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.392.868 8.200.201
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
44.110.959 21.067.492
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.718.091 -12.867.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248 -5.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248 -5.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 670 5.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 422



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Sterlin 7,5044 7,5420 % -2,39  
Frank 6,6316 6,6715 % 0,03  
Riyal 1,7212 1,7299 % 1,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 -38,87  
Altın Gr. 310 310 -4,76  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 11,90 11,93 -0,70  
Gümüş Gr. 2,49 2,50 -0,10  
B. Petrol 25,54 25,54 -3,19  
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