***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-201.753.008 0
Net Dönem Karı (Zararı)
700.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.075.493 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.459.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.616.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-202.453.359 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.584.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-216.038.097
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-215.828.501 0
Alınan Faiz
10 5.459.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.616.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.808.249 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
325.883.407
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-116.075.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.055.241 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.055.241 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.055.241
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 8.055.241
Finansal Varlıklar
14 216.038.097
TOPLAM VARLIKLAR
224.093.338 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.584.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.584.738 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
210.508.600 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
700.351
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
325.883.407
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-116.075.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 210.508.600 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.459.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.348.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.616.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 378.819
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.802.813 0
Yönetim Ücretleri
7 -498.859
Saklama Ücretleri
7 -96.389
Denetim Ücretleri
7 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -11.413
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.487.745
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.102.462 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
700.351 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
700.351 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
700.351 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830432
BIST