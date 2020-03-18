***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-201.753.008 0Net Dönem Karı (Zararı)700.351NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.075.493 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.459.258Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.616.235İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-202.453.359 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.584.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-216.038.097FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-215.828.501 0Alınan Faiz10 5.459.258Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.616.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI209.808.249 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit325.883.407Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-116.075.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.055.241 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.055.241 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 8.055.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 8.055.241Finansal Varlıklar14 216.038.097TOPLAM VARLIKLAR224.093.338 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.584.738TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.584.738 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)210.508.600 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)700.351Katılma Payı İhraç Tutarı (+)325.883.407Katılma Payı İade Tutarı (-)-116.075.158TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 210.508.600 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.459.258Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.348.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.616.235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 378.819ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.802.813 0Yönetim Ücretleri7 -498.859Saklama Ücretleri7 -96.389Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -11.413Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -14.487.745ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.102.462 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)700.351 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)700.351 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)700.351 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830432BIST