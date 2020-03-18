***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.414.611 -29.089.154
Net Dönem Karı (Zararı)
15.931.715 5.385.552
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.114.052 -2.247.043
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -12.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.418.198 -2.110.468
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-695.854 -123.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.346.326 -32.364.238
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.167 19.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.357.493 -32.383.839
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.528.663 -29.225.729
Alınan Temettü
10 695.854 123.945
Alınan Faiz
10 0 12.630
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.418.198 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.414.816 29.085.023
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
62.864.935 55.555.446
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-48.450.119 -26.470.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205 -4.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205 -4.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 376 4.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 581 376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 581 376
Finansal Varlıklar
14 65.982.206 35.624.713
TOPLAM VARLIKLAR
65.982.787 35.625.089
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 30.827 19.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.827 19.660
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.951.960 35.605.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 35.605.429 1.134.854
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.931.715 5.385.552
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
62.864.935 55.555.446
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-48.450.119 -26.470.423
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 65.951.960 35.605.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
695.854 111.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.043.270 3.225.777
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.418.198 2.110.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.614 90.406
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.158.936 5.537.966
Yönetim Ücretleri
7 -142.563 -95.467
Saklama Ücretleri
7 -49.190 -34.355
Denetim Ücretleri
7 -3.696 -4.031
Kurul Ücretleri
7 -9.343 -5.927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -6.631 0
Esas Faaliyetlerden Diğer