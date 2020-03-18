***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.414.611 -29.089.154Net Dönem Karı (Zararı)15.931.715 5.385.552NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.114.052 -2.247.043Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 0 -12.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.418.198 -2.110.468Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-695.854 -123.945İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.346.326 -32.364.238Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.167 19.601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.357.493 -32.383.839FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.528.663 -29.225.729Alınan Temettü10 695.854 123.945Alınan Faiz10 0 12.630Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.418.198 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.414.816 29.085.023Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit62.864.935 55.555.446Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-48.450.119 -26.470.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205 -4.131NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)205 -4.131DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 376 4.507DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 581 376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 581 376Finansal Varlıklar14 65.982.206 35.624.713TOPLAM VARLIKLAR65.982.787 35.625.089YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 30.827 19.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.827 19.660TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.951.960 35.605.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 35.605.429 1.134.854Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.931.715 5.385.552Katılma Payı İhraç Tutarı (+)62.864.935 55.555.446Katılma Payı İade Tutarı (-)-48.450.119 -26.470.423TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 65.951.960 35.605.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri695.854 111.315Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.043.270 3.225.777Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.418.198 2.110.468Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 1.614 90.406ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.158.936 5.537.966Yönetim Ücretleri7 -142.563 -95.467Saklama Ücretleri7 -49.190 -34.355Denetim Ücretleri7 -3.696 -4.031Kurul Ücretleri7 -9.343 -5.927Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -6.631 0Esas Faaliyetlerden Diğer