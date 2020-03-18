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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.784.679 -66.277.103
Net Dönem Karı (Zararı)
32.210.528 2.766.108
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.094.015 -2.554.234
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.107.514 -1.508.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.986.501 -1.045.970
İŞLETME SERMAYESİNDE -60.995.207 -67.997.241
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.508.787 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
159.743 73.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.646.163 -68.070.438
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.878.694 -67.785.367
Alınan Faiz
10 10.107.514 1.508.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.986.501 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.733.821 68.688.736
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
322.136.376 87.510.146
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-294.402.555 -18.821.410
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.050.858 2.411.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.050.858 2.411.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.411.633 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.360.775 2.411.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.360.775 2.411.633
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.075 0
Ters Repo Alacakları
5 5.501.712 0
Finansal Varlıklar
14 124.762.570 69.116.407
TOPLAM VARLIKLAR
131.632.132 71.528.040
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 232.939 73.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
232.939 73.196
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
131.399.193 71.454.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 71.454.844 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.210.528 2.766.108
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
322.136.376 87.510.146
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-294.402.555 -18.821.410
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 131.399.193 71.454.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.107.514 1.508.264
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 18.428.312 359.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.986.501 1.045.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 129.484 132.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.651.811 3.046.810
Yönetim Ücretleri
7 -2.031.489 -232.417
Saklama Ücretleri
7 -142.773 -3.540
Denetim Ücretleri
7 -10.145 -9.428
Kurul Ücretleri
7 -24.721 -1.687
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -219.461 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -12.694 -17.938
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.441.283 -265.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.210.528 2.781.800
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-15.692
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.210.528 2.766.108
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.210.528 2.766.108



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830433


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