***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.784.679 -66.277.103Net Dönem Karı (Zararı)32.210.528 2.766.108NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.094.015 -2.554.234Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -10.107.514 -1.508.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.986.501 -1.045.970İŞLETME SERMAYESİNDE -60.995.207 -67.997.241Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.508.787 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler159.743 73.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-55.646.163 -68.070.438FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-44.878.694 -67.785.367Alınan Faiz10 10.107.514 1.508.264Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.986.501 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.733.821 68.688.736Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit322.136.376 87.510.146Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-294.402.555 -18.821.410YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.050.858 2.411.633NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.050.858 2.411.633DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.411.633 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.360.775 2.411.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.360.775 2.411.633Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 7.075 0Ters Repo Alacakları5 5.501.712 0Finansal Varlıklar14 124.762.570 69.116.407TOPLAM VARLIKLAR131.632.132 71.528.040YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 232.939 73.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)232.939 73.196TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)131.399.193 71.454.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 71.454.844 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.210.528 2.766.108Katılma Payı İhraç Tutarı (+)322.136.376 87.510.146Katılma Payı İade Tutarı (-)-294.402.555 -18.821.410TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 131.399.193 71.454.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.107.514 1.508.264Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 18.428.312 359.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.986.501 1.045.970Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 129.484 132.588ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.651.811 3.046.810Yönetim Ücretleri7 -2.031.489 -232.417Saklama Ücretleri7 -142.773 -3.540Denetim Ücretleri7 -10.145 -9.428Kurul Ücretleri7 -24.721 -1.687Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -219.461 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -12.694 -17.938ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.441.283 -265.010ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.210.528 2.781.800FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-15.692NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.210.528 2.766.108DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.210.528 2.766.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830433BIST