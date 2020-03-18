***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.809.009 78.633.314Net Dönem Karı (Zararı)52.738.110 57.769.949NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER265.546.629 -23.650.020Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -10.783.729 -14.945.929Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler276.330.358 -8.698.075Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -6.016İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER48.070.899 29.561.440Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler375.209 -2.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.036.946 1.992.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler49.732.636 29.568.810FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR366.355.638 63.681.369Alınan Temettü10 0 6.016Alınan Faiz10 10.783.729 14.945.929Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-276.330.358 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-96.416.180 -98.404.040Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit141.101.707 123.505.186Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-237.517.887 -221.909.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.392.829 -19.770.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.392.829 -19.770.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 10.448.674 30.219.400DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 14.841.503 10.448.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 14.841.503 10.448.674Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.624.791 0Diğer Alacaklar5 0 2.000.000Finansal Varlıklar14 133.111.658 182.844.294TOPLAM VARLIKLAR149.577.952 195.292.968YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 103.102 2.140.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)103.102 2.140.048TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)149.474.850 193.152.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 193.152.920 233.787.011Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)52.738.110 57.769.949Katılma Payı İhraç Tutarı (+)141.101.707 123.505.186Katılma Payı İade Tutarı (-)-237.517.887 -221.909.226TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 149.474.850 193.152.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.783.729 14.945.929Temettü Gelirleri10 0 6.016Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 321.297.183 35.366.105Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-276.330.358 8.698.075Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 -1.789.593 339.423ESAS FAALİYET GELİRLERİ53.960.961 59.355.548Yönetim Ücretleri7 -950.695 -1.242.493Saklama Ücretleri7 -191.035 -253.605Denetim Ücretleri7 -17.365 -24.445Kurul Ücretleri7 -37.618 -48.688Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -12.697 -8.443Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -13.441 -7.945ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.222.851 -1.585.619ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.738.110 57.7