***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.809.009 78.633.314
Net Dönem Karı (Zararı)
52.738.110 57.769.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
265.546.629 -23.650.020
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.783.729 -14.945.929
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
276.330.358 -8.698.075
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -6.016
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.070.899 29.561.440
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
375.209 -2.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.036.946 1.992.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
49.732.636 29.568.810
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
366.355.638 63.681.369
Alınan Temettü
10 0 6.016
Alınan Faiz
10 10.783.729 14.945.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-276.330.358 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-96.416.180 -98.404.040
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
141.101.707 123.505.186
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-237.517.887 -221.909.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.392.829 -19.770.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.392.829 -19.770.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.448.674 30.219.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.841.503 10.448.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.841.503 10.448.674
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.624.791 0
Diğer Alacaklar
5 0 2.000.000
Finansal Varlıklar
14 133.111.658 182.844.294
TOPLAM VARLIKLAR
149.577.952 195.292.968
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 103.102 2.140.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
103.102 2.140.048
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.474.850 193.152.920
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 193.152.920 233.787.011
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
52.738.110 57.769.949
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
141.101.707 123.505.186
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-237.517.887 -221.909.226
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 149.474.850 193.152.920
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 10.783.729 14.945.929
Temettü Gelirleri
10 0 6.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 321.297.183 35.366.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-276.330.358 8.698.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 -1.789.593 339.423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.960.961 59.355.548
Yönetim Ücretleri
7 -950.695 -1.242.493
Saklama Ücretleri
7 -191.035 -253.605
Denetim Ücretleri
7 -17.365 -24.445
Kurul Ücretleri
7 -37.618 -48.688
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.697 -8.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -13.441 -7.945
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.222.851 -1.585.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.738.110 57.7