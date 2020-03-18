***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.589.250 0Net Dönem Karı (Zararı)6.437.793NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.440.584 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -363Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.809.142Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-631.079İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.027.043 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.039.068FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.029.834 0Alınan Temettü631.079Alınan Faiz10 363Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.809.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.605.956 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.605.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.706 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.706 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 16.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 16.706Finansal Varlıklar14 19.039.068TOPLAM VARLIKLAR19.055.774 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.025TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.025 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.043.749 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.437.793Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.605.956TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 19.043.749 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 363Temettü Gelirleri10 631.079Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 54.682Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.809.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 208ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.495.474 0Yönetim Ücretleri7 -28.057Saklama Ücretleri7 -12.017Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -897Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -767Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -9.132ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-57.681 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.437.793 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.437.793 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.437.793 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830439BIST