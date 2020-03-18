***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.589.250 0
Net Dönem Karı (Zararı)
6.437.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.440.584 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -363
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.809.142
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-631.079
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.027.043 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.039.068
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.029.834 0
Alınan Temettü
631.079
Alınan Faiz
10 363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.809.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.605.956 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.605.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.706 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.706 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 16.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 16.706
Finansal Varlıklar
14 19.039.068
TOPLAM VARLIKLAR
19.055.774 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.025 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.043.749 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.437.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.605.956
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 19.043.749 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 363
Temettü Gelirleri
10 631.079
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 54.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.809.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 208
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.495.474 0
Yönetim Ücretleri
7 -28.057
Saklama Ücretleri
7 -12.017
Denetim Ücretleri
7 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -897
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-57.681 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.437.793 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.437.793 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.437.793 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830439
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