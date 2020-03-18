***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.190.996 0Net Dönem Karı (Zararı)2.991.378NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.628.730 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.013.747Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.614.983İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.182.374 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.204.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.819.726 0Alınan Faiz10 1.013.747Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.614.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.807.383 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit41.092.513Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-285.130YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.616.387 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.616.387 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.616.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.616.387Finansal Varlıklar14 42.204.863TOPLAM VARLIKLAR43.821.250 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.489 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.798.761 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.991.378Katılma Payı İhraç Tutarı (+)41.092.513Katılma Payı İade Tutarı (-)-285.130TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.798.761 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.013.747Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -548.502Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.614.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 31.732ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.111.960 0Yönetim Ücretleri7 -72.318Saklama Ücretleri7 -29.475Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -3.101Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.877ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-120.582 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.991.378 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.991.378 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.991.378 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830440BIST