***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.190.996 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.991.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.628.730 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.013.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.614.983
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.182.374 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.204.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.819.726 0
Alınan Faiz
10 1.013.747
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.614.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.807.383 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.092.513
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-285.130
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.387 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.387 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.616.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.616.387
Finansal Varlıklar
14 42.204.863
TOPLAM VARLIKLAR
43.821.250 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 22.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.489 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.798.761 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.991.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.092.513
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-285.130
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.798.761 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.013.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -548.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.614.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 31.732
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.111.960 0
Yönetim Ücretleri
7 -72.318
Saklama Ücretleri
7 -29.475
Denetim Ücretleri
7 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -3.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -8.877
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-120.582 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.991.378 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.991.378 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.991.378 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830440
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