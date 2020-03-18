***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.143.789 0Net Dönem Karı (Zararı)1.505.700NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.672.036 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-113.885Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.558.151İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.649.489 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.659.686FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.815.825 0Alınan Faiz10 113.885Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.558.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.145.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.145.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.211 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.211 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.211Finansal Varlıklar14 13.659.686TOPLAM VARLIKLAR13.660.897 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.197 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.650.700 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık DAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.505.700Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.145.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 13.650.700 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 113.885Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -112.059Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.558.151ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.559.977 0Yönetim Ücretleri7 -24.409Saklama Ücretleri7 -11.181Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -778Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -9.122ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-54.277 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.505.700 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.505.700 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.505.700 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830437BIST