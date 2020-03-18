***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.143.789 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.505.700
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.672.036 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-113.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.558.151
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.649.489 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.659.686
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.815.825 0
Alınan Faiz
10 113.885
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.558.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.145.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.145.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.211 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.211 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.211
Finansal Varlıklar
14 13.659.686
TOPLAM VARLIKLAR
13.660.897 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.197 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.650.700 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık DAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.505.700
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.145.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 13.650.700 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 113.885
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -112.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.558.151
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.559.977 0
Yönetim Ücretleri
7 -24.409
Saklama Ücretleri
7 -11.181
Denetim Ücretleri
7 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -778
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.122
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.277 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.505.700 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.505.700 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.700 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830437
BIST