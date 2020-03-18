***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI438.165 0Net Dönem Karı (Zararı)438.126NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-336.401 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -347.655Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.254İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER39 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR101.764 0Alınan Faiz10 347.655Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-361.522 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.574.135Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-20.935.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.643 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.643 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 76.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 76.643TOPLAM VARLIKLAR76.643 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 39TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.604 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)438.126Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.574.135Katılma Payı İade Tutarı (-)-20.935.657TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 76.604 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 347.655Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 135.274Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-11.254Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 5.661ESAS FAALİYET GELİRLERİ477.336 0Yönetim Ücretleri7 -13.571Saklama Ücretleri7 -10.374Denetim Ücretleri7 -6.785Kurul Ücretleri7 -71Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.409ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-39.210 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)438.126 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)438.126 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)438.126 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830441BIST