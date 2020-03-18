***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
438.165 0
Net Dönem Karı (Zararı)
438.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-336.401 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -347.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
39 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
101.764 0
Alınan Faiz
10 347.655
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-361.522 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.574.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.935.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.643 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.643 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 76.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 76.643
TOPLAM VARLIKLAR
76.643 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 39
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.604 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
438.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.574.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.935.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 76.604 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 347.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 135.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-11.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 5.661
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
477.336 0
Yönetim Ücretleri
7 -13.571
Saklama Ücretleri
7 -10.374
Denetim Ücretleri
7 -6.785
Kurul Ücretleri
7 -71
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -8.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.210 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
438.126 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
438.126 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
438.126 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830441
BIST