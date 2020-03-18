***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-358.070.041 0Net Dönem Karı (Zararı)84.184.592NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-84.081.820 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.435.396Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-79.646.424İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-442.254.633 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-39.012.115Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler113.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-403.356.351FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-442.151.861 0Alınan Faiz10 4.435.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)79.646.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI358.167.593 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit358.167.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)97.552 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)97.552 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 97.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 97.552Ters Repo Alacakları5 39.012.115Finansal Varlıklar14 403.356.351TOPLAM VARLIKLAR442.466.018 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 113.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)113.833 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)442.352.185 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)84.184.592Katılma Payı İhraç Tutarı (+)358.167.593Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 442.352.185 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 856.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.377.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.943.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 59.831ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.237.364 0Yönetim Ücretleri7 -59.214Saklama Ücretleri7 -20.100Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -1.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.875ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-96.006 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.141.358 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.141.358 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.141.358 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830442BIST