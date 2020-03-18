***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.726.003 0Net Dönem Karı (Zararı)344.511NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-215.023 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-215.023İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.070.514 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.083.614FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.941.026 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)215.023FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.366.859 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.366.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.640.856 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.640.856 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 4.640.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.640.856Finansal Varlıklar14 3.083.614TOPLAM VARLIKLAR7.724.470 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.100 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.711.370 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)344.511Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.366.859TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 7.711.370 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 142.929Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar215.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 9.242ESAS FAALİYET GELİRLERİ367.194 0Yönetim Ücretleri7 -6.819Saklama Ücretleri7 -2.662Denetim Ücretleri7 -6.785Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -6.417ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.683 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)344.511 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)344.511 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)344.511 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830443BIST