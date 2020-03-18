***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:58
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.726.003 0
Net Dönem Karı (Zararı)
344.511
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-215.023 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-215.023
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.070.514 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.083.614
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.941.026 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
215.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.366.859 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.366.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.640.856 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.640.856 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.640.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.640.856
Finansal Varlıklar
14 3.083.614
TOPLAM VARLIKLAR
7.724.470 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.100 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.711.370 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
344.511
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.366.859
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 7.711.370 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 142.929
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
215.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 9.242
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
367.194 0
Yönetim Ücretleri
7 -6.819
Saklama Ücretleri
7 -2.662
Denetim Ücretleri
7 -6.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -6.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.683 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.511 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
344.511 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
344.511 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830443
BIST