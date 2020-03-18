***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-128.740.076 0Net Dönem Karı (Zararı)5.803.825NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.043.714 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.043.714İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-134.543.901 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler93.024İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-134.636.925FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-133.783.790 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.043.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.011.574 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit144.879.332Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-15.867.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)271.498 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)271.498 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 271.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 271.498Finansal Varlıklar14 134.636.925TOPLAM VARLIKLAR134.908.423 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 93.024TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)93.024 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)134.815.399 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.803.825Katılma Payı İhraç Tutarı (+)144.879.332Katılma Payı İade Tutarı (-)-15.867.758TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 134.815.399 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.055.546Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.043.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.006ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.101.266 0Yönetim Ücretleri7 -234.980Saklama Ücretleri7 -45.102Denetim Ücretleri7 -6.786Kurul Ücretleri7 -2.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.084ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-297.441 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.803.825 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.803.825 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.803.825 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830444BIST