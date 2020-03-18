***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.012.947 0Net Dönem Karı (Zararı)1.218.053NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.299.234 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -30Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.299.204İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-54.231.000 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-54.240.748FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-54.312.181 0Alınan Faiz10 30Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.299.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.161.310 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit53.161.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.363 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)148.363 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 148.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 148.363Finansal Varlıklar14 54.240.748TOPLAM VARLIKLAR54.389.111 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 9.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.748 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)54.379.363 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.218.053Katılma Payı İhraç Tutarı (+)53.161.310Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 54.379.363 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 30Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -68.308Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.299.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 111ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.231.037 0Yönetim Ücretleri7 -5.505Saklama Ücretleri7 -1.743Denetim Ücretleri7 -2.500Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -3.236ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.984 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.218.053 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.218.053 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.218.053 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830447BIST