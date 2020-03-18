***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 17:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.012.947 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.218.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.299.234 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -30
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.299.204
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.231.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-54.240.748
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.312.181 0
Alınan Faiz
10 30
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.299.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.161.310 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
53.161.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.363 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.363 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 148.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 148.363
Finansal Varlıklar
14 54.240.748
TOPLAM VARLIKLAR
54.389.111 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 9.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.748 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
54.379.363 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.218.053
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
53.161.310
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 54.379.363 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 30
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -68.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.299.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.231.037 0
Yönetim Ücretleri
7 -5.505
Saklama Ücretleri
7 -1.743
Denetim Ücretleri
7 -2.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.984 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.218.053 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.218.053 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.218.053 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830447
BIST