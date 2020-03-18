***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.770.626 -145.776.910Net Dönem Karı (Zararı)137.072.316 -1.129.751NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER501.637.164 -8.331.806Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -28.993.245 -20.388.477Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler530.630.409 12.069.338Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -12.667İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-119.511.240 -156.716.497Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-22.521.131 -59.413Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler171.989 269.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-97.162.098 -156.926.919FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR519.198.240 -166.178.054Alınan Temettü10 0 12.667Alınan Faiz10 29.202.795 20.388.477Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-530.630.409 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI927.172 48.020.547Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit927.172 48.020.564Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -17YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.697.798 -97.756.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.697.798 -97.756.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 11.428.388 109.184.751DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 30.126.186 11.428.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 30.265.304 11.777.056Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 0 126.924Ters Repo Alacakları5 22.506.991 0Diğer Alacaklar5 200.475 59.411Finansal Varlıklar14 412.037.545 314.875.447TOPLAM VARLIKLAR465.010.315 326.838.838YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 578.988 406.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)578.988 406.999TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)464.431.327 326.431.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 326.431.839 279.541.043Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)137.072.316 -1.129.751Katılma Payı İhraç Tutarı (+)927.172 48.020.564Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -17TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 464.431.327 326.431.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 28.993.245 20.388.477Temettü Gelirleri0 12.667Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 639.710.648 -11.211.923Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-530.630.409 -12.069.338Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 433.948 3.601.261ESAS FAALİYET GELİRLERİ138.507.432 721.144Yönetim Ücretleri7 -950.959 -754.800Saklama Ücretleri7 -224.844 -208.982Denetim Ücretleri7 -28.258 -30.344Kurul Ücretleri7 -74.848 -62.486Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -65.469 -51.003Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -90.771 -70.811ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.435.149 -1.178.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.072.283 -457.282FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 -672.469NET DÖNEM KARI (ZARARI)137.072.283 -1.129.751DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)137.072.283 -1.129.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830448BIST