***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 17:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.770.626 -145.776.910
Net Dönem Karı (Zararı)
137.072.316 -1.129.751
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
501.637.164 -8.331.806
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -28.993.245 -20.388.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
530.630.409 12.069.338
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -12.667
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-119.511.240 -156.716.497
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.521.131 -59.413
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
171.989 269.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-97.162.098 -156.926.919
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
519.198.240 -166.178.054
Alınan Temettü
10 0 12.667
Alınan Faiz
10 29.202.795 20.388.477
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-530.630.409 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
927.172 48.020.547
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
927.172 48.020.564
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -17
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.697.798 -97.756.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.697.798 -97.756.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 11.428.388 109.184.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 30.126.186 11.428.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 30.265.304 11.777.056
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 0 126.924
Ters Repo Alacakları
5 22.506.991 0
Diğer Alacaklar
5 200.475 59.411
Finansal Varlıklar
14 412.037.545 314.875.447
TOPLAM VARLIKLAR
465.010.315 326.838.838
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 578.988 406.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
578.988 406.999
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
464.431.327 326.431.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 326.431.839 279.541.043
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
137.072.316 -1.129.751
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
927.172 48.020.564
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -17
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 464.431.327 326.431.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 28.993.245 20.388.477
Temettü Gelirleri
0 12.667
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 639.710.648 -11.211.923
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-530.630.409 -12.069.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 433.948 3.601.261
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
138.507.432 721.144
Yönetim Ücretleri
7 -950.959 -754.800
Saklama Ücretleri
7 -224.844 -208.982
Denetim Ücretleri
7 -28.258 -30.344
Kurul Ücretleri
7 -74.848 -62.486
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -65.469 -51.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -90.771 -70.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.435.149 -1.178.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.072.283 -457.282
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 -672.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
137.072.283 -1.129.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
137.072.283 -1.129.751
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830448
BIST