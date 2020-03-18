***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.511.906 1.417.895Net Dönem Karı (Zararı)13.590.947 11.189.990NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.114.790 -4.911.119Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.067.586 -2.826.375Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.047.204 -2.081.120Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -3.624İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.693.599 -7.377.767Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-446 5.957İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.693.153 -7.383.724FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.782.558 -1.098.896Alınan Temettü0 3.624Alınan Faiz10 3.682.144 2.513.167Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.047.204 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.091.134 -1.409.457Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit59.162.584 13.082.014Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-62.253.718 -14.491.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.420.772 8.438NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.420.772 8.438DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 8.044.186 8.035.748DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 11.464.958 8.044.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 11.465.271 8.200.790Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 0 458.267Finansal Varlıklar14 45.761.277 38.068.124TOPLAM VARLIKLAR57.226.548 46.727.181YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 27.799 28.245TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)27.799 28.245TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.198.749 46.698.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 46.698.936 36.918.403Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.590.947 11.189.990Katılma Payı İhraç Tutarı (+)59.162.584 13.082.014Katılma Payı İade Tutarı (-)-62.253.718 -14.491.471TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 57.198.749 46.698.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.067.586 2.826.375Temettü Gelirleri0 3.624Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 9.446.253 6.303.766Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.047.204 2.081.120Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 281.814 240.351ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.842.857 11.455.236Yönetim Ücretleri7 -158.000 -139.994Saklama Ücretleri7 -59.666 -53.682Denetim Ücretleri7 -4.049 -4.385Kurul Ücretleri7 -9.969 -8.672Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -8.895 -32.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -11.331 -11.317ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-251.910 -251.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.590.947 11.204.187FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-14.197NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.590.947 11.189.990DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.590.947 11.189.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830452BIST