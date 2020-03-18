***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 17:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.511.906 1.417.895
Net Dönem Karı (Zararı)
13.590.947 11.189.990
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.114.790 -4.911.119
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.067.586 -2.826.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.047.204 -2.081.120
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -3.624
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.693.599 -7.377.767
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-446 5.957
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.693.153 -7.383.724
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.782.558 -1.098.896
Alınan Temettü
0 3.624
Alınan Faiz
10 3.682.144 2.513.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.047.204 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.091.134 -1.409.457
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
59.162.584 13.082.014
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-62.253.718 -14.491.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.420.772 8.438
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.420.772 8.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.044.186 8.035.748
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 11.464.958 8.044.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 11.465.271 8.200.790
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 0 458.267
Finansal Varlıklar
14 45.761.277 38.068.124
TOPLAM VARLIKLAR
57.226.548 46.727.181
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 27.799 28.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
27.799 28.245
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.198.749 46.698.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 46.698.936 36.918.403
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.590.947 11.189.990
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
59.162.584 13.082.014
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-62.253.718 -14.491.471
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 57.198.749 46.698.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.067.586 2.826.375
Temettü Gelirleri
0 3.624
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.446.253 6.303.766
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.047.204 2.081.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 281.814 240.351
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.842.857 11.455.236
Yönetim Ücretleri
7 -158.000 -139.994
Saklama Ücretleri
7 -59.666 -53.682
Denetim Ücretleri
7 -4.049 -4.385
Kurul Ücretleri
7 -9.969 -8.672
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -8.895 -32.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -11.331 -11.317
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-251.910 -251.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.590.947 11.204.187
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-14.197
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.590.947 11.189.990
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.590.947 11.189.990
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830452
BIST