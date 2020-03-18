***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.03.2020 16:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.531.113 -1.252.290
Net Dönem Karı (Zararı)
3.460.664 2.435.811
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.867.799 -2.269.157
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.219.609 -981.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.576.730 -1.220.964
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.460 -66.978
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.992.137 -2.467.137
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.713 -2.862
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.726 5.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.989.150 -2.469.524
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.399.272 -2.300.483
Alınan Temettü
71.460 66.978
Alınan Faiz
10 1.219.969 981.215
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.576.730 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
399.999 2.083.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
399.999 2.083.003
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.131.114 830.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.131.114 830.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.156.888 326.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 25.774 1.156.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 25.774 1.157.248
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.438 0
Diğer Alacaklar
5 2.339 4.064
Finansal Varlıklar
14 15.772.857 10.783.707
TOPLAM VARLIKLAR
15.807.408 11.945.019
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.010 10.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.010 10.284
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.795.398 11.934.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 11.934.735 7.415.921
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.460.664 2.435.811
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
399.999 2.083.003
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 15.795.398 11.934.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.219.609 981.215
Temettü Gelirleri
10 71.460 66.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 722.891 271.026
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.576.730 1.220.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.779 1.555
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.595.469 2.541.738
Yönetim Ücretleri
7 -83.522 -65.665
Saklama Ücretleri
7 -31.937 -24.539
Denetim Ücretleri
7 -2.518 -1.435
Kurul Ücretleri
7 -2.677 -2.035
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.884 -3.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.267 -8.835
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.805 -105.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.460.664 2.435.811
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.460.664 2.435.811
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.460.664 2.435.811
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830405
BIST