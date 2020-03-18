***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.531.113 -1.252.290Net Dönem Karı (Zararı)3.460.664 2.435.811NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.867.799 -2.269.157Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.219.609 -981.215Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.576.730 -1.220.964Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-71.460 -66.978İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.992.137 -2.467.137Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.713 -2.862Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.726 5.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.989.150 -2.469.524FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.399.272 -2.300.483Alınan Temettü71.460 66.978Alınan Faiz10 1.219.969 981.215Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.576.730 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI399.999 2.083.003Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit399.999 2.083.003Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.131.114 830.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.131.114 830.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.156.888 326.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 25.774 1.156.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 25.774 1.157.248Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 6.438 0Diğer Alacaklar5 2.339 4.064Finansal Varlıklar14 15.772.857 10.783.707TOPLAM VARLIKLAR15.807.408 11.945.019YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.010 10.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.010 10.284TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.795.398 11.934.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 11.934.735 7.415.921Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.460.664 2.435.811Katılma Payı İhraç Tutarı (+)399.999 2.083.003Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 15.795.398 11.934.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.219.609 981.215Temettü Gelirleri10 71.460 66.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 722.891 271.026Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.576.730 1.220.964Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 4.779 1.555ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.595.469 2.541.738Yönetim Ücretleri7 -83.522 -65.665Saklama Ücretleri7 -31.937 -24.539Denetim Ücretleri7 -2.518 -1.435Kurul Ücretleri7 -2.677 -2.035Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.884 -3.418Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -9.267 -8.835ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-134.805 -105.927ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.460.664 2.435.811NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.460.664 2.435.811DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.460.664 2.435.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830405BIST