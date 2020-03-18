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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.03.2020 17:42
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.348.472 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.215.061
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.509.141 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.151.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-358.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.563.533 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.575.100
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.857.613 0
Alınan Faiz
10 2.151.088
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
358.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.349.441 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.354.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.005.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
969 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
969 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 969
Finansal Varlıklar
14 15.575.100
TOPLAM VARLIKLAR
15.576.069 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.567 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.564.502 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.215.061
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.354.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.005.558
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 15.564.502 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.151.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -216.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
358.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.296.304 0
Yönetim Ücretleri
7 -34.150
Saklama Ücretleri
7 -10.596
Denetim Ücretleri
7 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -1.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -18.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-81.243 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.215.061 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.215.061 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.215.061 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830468


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Altın Gr. 315 315 0,27  
Cumhuriyet 2.086 2.117 0,00  
Tam 2.078 2.131 2,96  
Yarım 1.004 1.031 1,43  
Çeyrek 504 515 0,72  
Gümüş.Ons 12,21 12,24 -0,39  
Gümüş Gr. 2,56 2,57 -0,04  
B. Petrol 26,81 26,81 -1,92  
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