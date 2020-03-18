***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.348.472 0Net Dönem Karı (Zararı)2.215.061NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.509.141 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.151.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-358.053İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.563.533 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.575.100FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.857.613 0Alınan Faiz10 2.151.088Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)358.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.349.441 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.354.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.005.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)969 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)969 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 969Finansal Varlıklar14 15.575.100TOPLAM VARLIKLAR15.576.069 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.567 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.564.502 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.215.061Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.354.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.005.558TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 15.564.502 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.151.088Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -216.288Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar358.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 3.451ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.296.304 0Yönetim Ücretleri7 -34.150Saklama Ücretleri7 -10.596Denetim Ücretleri7 -6.811Kurul Ücretleri7 -1.390Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -18.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -9.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-81.243 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.215.061 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.215.061 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.215.061 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830468BIST