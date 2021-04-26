***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.780.678 -894.073Net Dönem Karı (Zararı)55.459.394 794.249NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.799.395 -852.855Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.894.339 -7.455Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.905.056 -845.400İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-180.240.064 -1.688.322Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.256.200 4.529.643Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.040.053 -4.537.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-180.456.211 -1.680.595FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-149.580.065 -1.746.928Alınan Faiz10 4.894.331 7.455Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.905.056 845.400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.214.934 -1.704.804Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit492.801.087Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-365.586.153 -1.704.804YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.434.256 -2.598.877Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.434.256 -2.598.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 854 2.599.731DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.435.110 854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.435.117 854Diğer Alacaklar5 0 1.256.200Finansal Varlıklar14 182.286.710 1.830.499TOPLAM VARLIKLAR184.721.827 3.087.553YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 230.857 1.270.910TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)230.857 1.270.910TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)184.490.970 1.816.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 1.816.643 2.727.198Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)55.459.394 794.249Katılma Payı İhraç Tutarı (+)492.801.086 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-365.586.153 -1.704.804TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 184.490.970 1.816.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.894.331 7.455Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 31.606.210 -88.727Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar19.905.056 845.400Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 26.425 77.645ESAS FAALİYET GELİRLERİ56.432.022 841.773Yönetim Ücretleri7 -810.642 -24.764Saklama Ücretleri7 -83.883 -10.581Denetim Ücretleri7 -2.876 -3.998Kurul Ücretleri7 -17.406 -402Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -39.807 -54Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -18.014 -7.725ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-972.628 -47.524ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.459.394 794.249NET DÖNEM KARI (ZARARI)55.459.394 794.249DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)55.459.394 794.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930841BIST