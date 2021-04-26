Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 12:07



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.780.678 -894.073
Net Dönem Karı (Zararı)
55.459.394 794.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.799.395 -852.855
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.894.339 -7.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.905.056 -845.400
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-180.240.064 -1.688.322
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.256.200 4.529.643
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.040.053 -4.537.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-180.456.211 -1.680.595
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-149.580.065 -1.746.928
Alınan Faiz
10 4.894.331 7.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.905.056 845.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.214.934 -1.704.804
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
492.801.087
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-365.586.153 -1.704.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.434.256 -2.598.877
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.434.256 -2.598.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 854 2.599.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.435.110 854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.435.117 854
Diğer Alacaklar
5 0 1.256.200
Finansal Varlıklar
14 182.286.710 1.830.499
TOPLAM VARLIKLAR
184.721.827 3.087.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 230.857 1.270.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.857 1.270.910
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
184.490.970 1.816.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 1.816.643 2.727.198
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.459.394 794.249
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
492.801.086 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-365.586.153 -1.704.804
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 184.490.970 1.816.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.894.331 7.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 31.606.210 -88.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.905.056 845.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 26.425 77.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.432.022 841.773
Yönetim Ücretleri
7 -810.642 -24.764
Saklama Ücretleri
7 -83.883 -10.581
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -3.998
Kurul Ücretleri
7 -17.406 -402
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -39.807 -54
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -18.014 -7.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-972.628 -47.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.459.394 794.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.459.394 794.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.459.394 794.249



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930841


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:541.369
Değişim :  1,79% |  24,12
Açılış :  1.344  
Önceki Kapanış :  1.345  
En Yüksek
1.370 En Düşük
1.344
BIST En Aktif Hisseler17:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 14,08 17.970.678 % 10,00  
DZGYO 1,76 9.630.609 % 10,00  
TRILC 40,48 44.509.255 % 10,00  
EGPRO 30,80 14.159.485 % 10,00  
ULAS 4,84 3.275.100 % 10,00  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Dolar 8,2926 8,2990 % -0,83  
Euro 10,0162 10,0281 % -1,10  
Sterlin 11,5027 11,5604 % -0,68  
Frank 9,0444 9,0988 % -0,87  
Riyal 2,2066 2,2177 % -0,82  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 1,11  
Altın Gr. 475 475 -3,49  
Cumhuriyet 3.125 3.172 -20,00  
Tam 3.108 3.188 -15,34  
Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
Gümüş.Ons 26,15 26,19 0,15  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 -0,02  
B. Petrol 64,64 64,64 -0,78  
Seans Raporu 17:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru