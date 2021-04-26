***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.780.678 -894.073
Net Dönem Karı (Zararı)
55.459.394 794.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.799.395 -852.855
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.894.339 -7.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.905.056 -845.400
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-180.240.064 -1.688.322
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.256.200 4.529.643
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.040.053 -4.537.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-180.456.211 -1.680.595
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-149.580.065 -1.746.928
Alınan Faiz
10 4.894.331 7.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.905.056 845.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.214.934 -1.704.804
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
492.801.087
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-365.586.153 -1.704.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.434.256 -2.598.877
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.434.256 -2.598.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 854 2.599.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.435.110 854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.435.117 854
Diğer Alacaklar
5 0 1.256.200
Finansal Varlıklar
14 182.286.710 1.830.499
TOPLAM VARLIKLAR
184.721.827 3.087.553
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 230.857 1.270.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.857 1.270.910
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
184.490.970 1.816.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 1.816.643 2.727.198
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.459.394 794.249
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
492.801.086 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-365.586.153 -1.704.804
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 184.490.970 1.816.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.894.331 7.455
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 31.606.210 -88.727
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
19.905.056 845.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 26.425 77.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.432.022 841.773
Yönetim Ücretleri
7 -810.642 -24.764
Saklama Ücretleri
7 -83.883 -10.581
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -3.998
Kurul Ücretleri
7 -17.406 -402
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -39.807 -54
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -18.014 -7.725
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-972.628 -47.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.459.394 794.249
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.459.394 794.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.459.394 794.249
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930841
BIST