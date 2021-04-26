***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.506.939 -2.141Net Dönem Karı (Zararı)6.216.066 -2.357NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.414.573 -167Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.318.909 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.095.664 -167İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.723.005 216Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler618.922 216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.341.927 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.921.512 -2.308Alınan Faiz10 1.318.909 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.095.664 167FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.749.527 6.088.699Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.749.527 6.088.705Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -6YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.757.412 6.086.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.757.412 6.086.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.086.558 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 329.146 6.086.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 329.146 6.086.558Finansal Varlıklar14 24.341.927 0TOPLAM VARLIKLAR24.671.073 6.086.558YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 619.138 216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)619.138 216TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.051.935 6.086.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 6.086.342 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.216.066 -2.357Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.749.527 6.088.705Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -6TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 24.051.935 6.086.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.318.909 0Temettü Gelirleri29.654 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 562.371 -211Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.095.664 167Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 4.746 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.011.344 -44Yönetim Ücretleri7 -107.126 -175Saklama Ücretleri7 -59.614 -40Denetim Ücretleri7 -5.156 0Kurul Ücretleri7 -4.610 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -24.375 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -594.397 -2.098ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.313ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.216.066 -2.357NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.216.066 -2.357DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.216.066 -2.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930842BIST