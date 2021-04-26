***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.506.939 -2.141
Net Dönem Karı (Zararı)
6.216.066 -2.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.414.573 -167
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.318.909 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.095.664 -167
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.723.005 216
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
618.922 216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.341.927 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.921.512 -2.308
Alınan Faiz
10 1.318.909 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.095.664 167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.749.527 6.088.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.749.527 6.088.705
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -6
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.757.412 6.086.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.757.412 6.086.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.086.558 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 329.146 6.086.558
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 329.146 6.086.558
Finansal Varlıklar
14 24.341.927 0
TOPLAM VARLIKLAR
24.671.073 6.086.558
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 619.138 216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
619.138 216
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.051.935 6.086.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 6.086.342 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.216.066 -2.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.749.527 6.088.705
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -6
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 24.051.935 6.086.342
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.318.909 0
Temettü Gelirleri
29.654 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 562.371 -211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.095.664 167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.746 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.011.344 -44
Yönetim Ücretleri
7 -107.126 -175
Saklama Ücretleri
7 -59.614 -40
Denetim Ücretleri
7 -5.156 0
Kurul Ücretleri
7 -4.610 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -24.375 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -594.397 -2.098
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.216.066 -2.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.216.066 -2.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.216.066 -2.357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930842
BIST