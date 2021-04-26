***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:09
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.120.916 -14.414.611
Net Dönem Karı (Zararı)
41.790.109 15.931.715
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.241.174 -8.114.052
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.298.649 -7.418.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.942.523 -695.854
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.911.023 -30.346.326
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.075 11.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.964.098 -30.357.493
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.362.088 -22.528.663
Alınan Temettü
1.942.523 695.854
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.298.649 7.418.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.799.587 14.414.816
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
197.928.653 62.864.935
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-132.129.066 -48.450.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
678.671 205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
678.671 205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
581 376
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 679.252 581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 679.254 581
Finansal Varlıklar
14 172.946.304 65.982.206
TOPLAM VARLIKLAR
173.625.558 65.982.787
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 83.902 30.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
83.902 30.827
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.541.656 65.951.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 65.951.960 35.605.429
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.790.109 15.931.715
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
197.928.653 62.864.935
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-132.129.066 -48.450.119
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 173.541.656 65.951.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 1.942.523 695.854
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 23.157.979 8.043.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
17.298.649 7.418.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 479 1.614
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.399.630 16.158.936
Yönetim Ücretleri
7 -355.413 -142.563
Saklama Ücretleri
7 -113.417 -49.190
Denetim Ücretleri
7 -9.389 -3.696
Kurul Ücretleri
7 -32.369 -9.343
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -82.449 -6.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -16.484 -15.798
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-609.521 -227.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.790.109 15.931.715
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.790.109 15.931.715
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
41.790.109 15.931.715
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930843
BIST