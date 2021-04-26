***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.120.916 -14.414.611Net Dönem Karı (Zararı)41.790.109 15.931.715NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.241.174 -8.114.052Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 -2 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.298.649 -7.418.198Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.942.523 -695.854İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-106.911.023 -30.346.326Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler53.075 11.167İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-106.964.098 -30.357.493FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-84.362.088 -22.528.663Alınan Temettü1.942.523 695.854Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.298.649 7.418.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.799.587 14.414.816Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit197.928.653 62.864.935Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-132.129.066 -48.450.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)678.671 205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)678.671 205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ581 376DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 679.252 581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 679.254 581Finansal Varlıklar14 172.946.304 65.982.206TOPLAM VARLIKLAR173.625.558 65.982.787YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 83.902 30.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)83.902 30.827TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.541.656 65.951.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 65.951.960 35.605.429Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)41.790.109 15.931.715Katılma Payı İhraç Tutarı (+)197.928.653 62.864.935Katılma Payı İade Tutarı (-)-132.129.066 -48.450.119TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 173.541.656 65.951.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 1.942.523 695.854Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 23.157.979 8.043.270Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar17.298.649 7.418.198Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 479 1.614ESAS FAALİYET GELİRLERİ42.399.630 16.158.936Yönetim Ücretleri7 -355.413 -142.563Saklama Ücretleri7 -113.417 -49.190Denetim Ücretleri7 -9.389 -3.696Kurul Ücretleri7 -32.369 -9.343Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -82.449 -6.631Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -16.484 -15.798ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-609.521 -227.221ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.790.109 15.931.715NET DÖNEM KARI (ZARARI)41.790.109 15.931.715DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)41.790.109 15.931.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930843BIST