***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.181.769 1.508.413Net Dönem Karı (Zararı)676.475 3.120.082NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.393.151 -1.379.360Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.584.994 -1.367.571Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-191.843 -11.789İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER8.505.294 -1.611.669Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.796 -1.086İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.510.090 -1.610.583FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR10.574.920 129.053Alınan Temettü191.843 11.789Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.584.994 1.367.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.182.228 -1.508.340Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.050.004 2.401.019Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.232.232 -3.909.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-459 73NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-459 73DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ459 386DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 0 459Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 0 459Finansal Varlıklar14 8.510.090Teminata Verilen Finansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR0 8.510.549YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 0 4.796TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 4.796TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 8.505.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 8.505.753 6.894.011Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)676.475 3.120.082Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.050.004 2.401.019Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.232.232 -3.909.359TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 0 8.505.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 191.843 11.789Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.097.927 1.780.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.584.994 1.367.571Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 1.857 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ706.633 3.159.690Yönetim Ücretleri7 -13.351 -20.621Saklama Ücretleri7 -4.272 -7.089Denetim Ücretleri7 -2.521 -2.518Kurul Ücretleri7 -1.116 -1.508Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -8.898 -7.872ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-30.158 -39.608ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)676.475 3.120.082NET DÖNEM KARI (ZARARI)676.475 3.120.082DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)676.475 3.120.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930844BIST