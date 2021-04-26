***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.181.769 1.508.413
Net Dönem Karı (Zararı)
676.475 3.120.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.393.151 -1.379.360
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.584.994 -1.367.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-191.843 -11.789
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
8.505.294 -1.611.669
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.796 -1.086
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.510.090 -1.610.583
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.574.920 129.053
Alınan Temettü
191.843 11.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.584.994 1.367.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.182.228 -1.508.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.050.004 2.401.019
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.232.232 -3.909.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459 73
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459 73
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
459 386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 0 459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 0 459
Finansal Varlıklar
14 8.510.090
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
0 8.510.549
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 0 4.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 4.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 8.505.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 8.505.753 6.894.011
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
676.475 3.120.082
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.050.004 2.401.019
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.232.232 -3.909.359
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 0 8.505.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 191.843 11.789
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.097.927 1.780.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.584.994 1.367.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.857 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
706.633 3.159.690
Yönetim Ücretleri
7 -13.351 -20.621
Saklama Ücretleri
7 -4.272 -7.089
Denetim Ücretleri
7 -2.521 -2.518
Kurul Ücretleri
7 -1.116 -1.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -8.898 -7.872
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.158 -39.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
676.475 3.120.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
676.475 3.120.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
676.475 3.120.082
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930844
BIST