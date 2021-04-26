***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.477.899 6.511.906
Net Dönem Karı (Zararı)
11.918.663 13.590.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
794.154 -4.114.790
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.891.815 -3.067.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.685.969 -1.047.204
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
38.558.930 -7.693.599
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
476.808 -446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
38.082.122 -7.693.153
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
51.271.747 1.782.558
Alınan Faiz
10 2.892.122 3.682.144
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.685.970 1.047.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.876.106 -3.091.134
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.989.726 59.162.584
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-61.865.832 -62.253.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.398.207 3.420.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.398.207 3.420.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.464.958 8.044.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.066.751 11.464.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.066.758 11.465.271
Finansal Varlıklar
14 7.679.155 45.761.277
TOPLAM VARLIKLAR
9.745.913 57.226.548
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 504.607 27.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
504.607 27.799
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.241.306 57.198.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 57.198.749 46.698.936
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.918.663 13.590.947
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.989.726 59.162.584
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-61.865.832 -62.253.718
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 9.241.306 57.198.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.892.122 3.067.586
Temettü Gelirleri
49.407
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 13.442.857 9.446.253
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-3.685.969 1.047.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 16.885 281.814
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.715.302 13.842.857
Yönetim Ücretleri
7 -124.359 -158.000
Saklama Ücretleri
7 -77.392 -59.666
Denetim Ücretleri
7 -4.651 -4.049
Kurul Ücretleri
7 -8.246 -9.969
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -58.304 -8.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -523.687 -11.331
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-796.639 -251.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.918.663 13.590.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.918.663 13.590.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.918.663 13.590.947
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930845
BIST