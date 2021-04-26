***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.477.899 6.511.906Net Dönem Karı (Zararı)11.918.663 13.590.947NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER794.154 -4.114.790Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.891.815 -3.067.586Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.685.969 -1.047.204İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER38.558.930 -7.693.599Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler476.808 -446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler38.082.122 -7.693.153FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR51.271.747 1.782.558Alınan Faiz10 2.892.122 3.682.144Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.685.970 1.047.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.876.106 -3.091.134Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.989.726 59.162.584Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-61.865.832 -62.253.718YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.398.207 3.420.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.398.207 3.420.772DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.464.958 8.044.186DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.066.751 11.464.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.066.758 11.465.271Finansal Varlıklar14 7.679.155 45.761.277TOPLAM VARLIKLAR9.745.913 57.226.548YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 504.607 27.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)504.607 27.799TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.241.306 57.198.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 57.198.749 46.698.936Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.918.663 13.590.947Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.989.726 59.162.584Katılma Payı İade Tutarı (-)-61.865.832 -62.253.718TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 9.241.306 57.198.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.892.122 3.067.586Temettü Gelirleri49.407Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 13.442.857 9.446.253Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-3.685.969 1.047.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 16.885 281.814ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.715.302 13.842.857Yönetim Ücretleri7 -124.359 -158.000Saklama Ücretleri7 -77.392 -59.666Denetim Ücretleri7 -4.651 -4.049Kurul Ücretleri7 -8.246 -9.969Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -58.304 -8.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -523.687 -11.331ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-796.639 -251.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.918.663 13.590.947NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.918.663 13.590.947DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.918.663 13.590.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930845BIST