***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-409.695.639 -12.393.116
Net Dönem Karı (Zararı)
65.910.971 7.991.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.529.076 -5.218.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.983.194 -5.198.111
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.545.882 -20.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-475.606.609 -20.384.339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
213.746 8.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-475.820.355 -20.392.873
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-462.224.714 -17.611.337
Alınan Temettü
2.545.881 20.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.983.194 5.198.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
412.039.551 12.392.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
514.246.709 44.110.959
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-102.207.158 -31.718.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.343.912 -248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.343.912 -248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
422 670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.344.334 422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.344.334 422
Finansal Varlıklar
14 508.584.658 32.764.303
TOPLAM VARLIKLAR
510.928.992 32.764.725
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 230.952 17.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.952 17.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
510.698.040 32.747.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 32.747.519 12.363.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.910.971 7.991.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
514.246.709 44.110.959
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-102.207.159 -31.718.091
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 510.698.040 32.747.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 2.545.882 20.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 14.481.393 2.908.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.983.194 5.198.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
282 787
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.010.751 8.127.296
Yönetim Ücretleri
7 -634.974 -83.116
Saklama Ücretleri
7 -200.069 -29.054
Denetim Ücretleri
7 -3.370 -2.521
Kurul Ücretleri
7 -59.293 -6.076
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -187.653 -2.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.421 -12.837
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.099.780 -136.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.910.971 7.991.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.910.971 7.991.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.910.971 7.991.223
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930847
BIST