Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 12:11



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-409.695.639 -12.393.116
Net Dönem Karı (Zararı)
65.910.971 7.991.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-52.529.076 -5.218.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.983.194 -5.198.111
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.545.882 -20.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-475.606.609 -20.384.339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
213.746 8.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-475.820.355 -20.392.873
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-462.224.714 -17.611.337
Alınan Temettü
2.545.881 20.110
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.983.194 5.198.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
412.039.551 12.392.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
514.246.709 44.110.959
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-102.207.158 -31.718.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.343.912 -248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.343.912 -248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
422 670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.344.334 422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.344.334 422
Finansal Varlıklar
14 508.584.658 32.764.303
TOPLAM VARLIKLAR
510.928.992 32.764.725
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 230.952 17.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
230.952 17.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
510.698.040 32.747.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 32.747.519 12.363.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.910.971 7.991.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
514.246.709 44.110.959
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-102.207.159 -31.718.091
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 510.698.040 32.747.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 2.545.882 20.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 14.481.393 2.908.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.983.194 5.198.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
282 787
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.010.751 8.127.296
Yönetim Ücretleri
7 -634.974 -83.116
Saklama Ücretleri
7 -200.069 -29.054
Denetim Ücretleri
7 -3.370 -2.521
Kurul Ücretleri
7 -59.293 -6.076
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -187.653 -2.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.421 -12.837
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.099.780 -136.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.910.971 7.991.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.910.971 7.991.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.910.971 7.991.223



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930847


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:131.366
Değişim :  1,52% |  20,40
Açılış :  1.344  
Önceki Kapanış :  1.345  
En Yüksek
1.368 En Düşük
1.344
BIST En Aktif Hisseler15:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 40,48 43.792.435 % 10,00  
EGPRO 30,80 13.720.523 % 10,00  
MAALT 193,60 6.474.712 % 10,00  
ISBIR 6.798,00 1.144.846 % 10,00  
ATSYH 4,51 143.355 % 10,00  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Dolar 8,3028 8,3078 % -0,73  
Euro 10,0351 10,0443 % -0,94  
Sterlin 11,5039 11,5616 % -0,67  
Frank 9,0321 9,0865 % -1,00  
Riyal 2,2080 2,2191 % -0,76  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -0,14  
Altın Gr. 474 474 -3,84  
Cumhuriyet 3.129 3.177 -15,00  
Tam 3.114 3.194 -9,55  
Yarım 1.505 1.545 -4,62  
Çeyrek 755 773 -2,31  
Gümüş.Ons 26,04 26,09 0,05  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 -0,04  
B. Petrol 64,52 64,52 -0,90  
Seans Raporu 15:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru