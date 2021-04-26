***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-409.695.639 -12.393.116Net Dönem Karı (Zararı)65.910.971 7.991.223NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-52.529.076 -5.218.221Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-49.983.194 -5.198.111Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.545.882 -20.110İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-475.606.609 -20.384.339Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler213.746 8.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-475.820.355 -20.392.873FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-462.224.714 -17.611.337Alınan Temettü2.545.881 20.110Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)49.983.194 5.198.111FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI412.039.551 12.392.868Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit514.246.709 44.110.959Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-102.207.158 -31.718.091YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.343.912 -248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.343.912 -248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ422 670DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.344.334 422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.344.334 422Finansal Varlıklar14 508.584.658 32.764.303TOPLAM VARLIKLAR510.928.992 32.764.725YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 230.952 17.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)230.952 17.206TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)510.698.040 32.747.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 32.747.519 12.363.428Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)65.910.971 7.991.223Katılma Payı İhraç Tutarı (+)514.246.709 44.110.959Katılma Payı İade Tutarı (-)-102.207.159 -31.718.091TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 510.698.040 32.747.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 2.545.882 20.110Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 14.481.393 2.908.288Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar49.983.194 5.198.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler282 787ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.010.751 8.127.296Yönetim Ücretleri7 -634.974 -83.116Saklama Ücretleri7 -200.069 -29.054Denetim Ücretleri7 -3.370 -2.521Kurul Ücretleri7 -59.293 -6.076Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -187.653 -2.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -14.421 -12.837ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.099.780 -136.073ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.910.971 7.991.223NET DÖNEM KARI (ZARARI)65.910.971 7.991.223DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)65.910.971 7.991.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930847BIST