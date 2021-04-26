***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Kon 87.406.362 100.809.009Net Dönem Karı (Zararı)38.952.494 52.738.110NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER7.825.070 265.546.629Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -13.437.156 -10.783.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21.262.226 276.330.358İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER48.453.868 48.070.899Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.624.252 375.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.999.756 -2.036.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.829.860 49.732.636FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR95.231.432 366.355.638Alınan Faiz10 13.437.156 10.783.729Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.262.226 -276.330.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.003.988 -96.416.180Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit45.107.372 141.101.707Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-146.111.360 -237.517.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.597.626 4.392.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.597.626 4.392.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.841.503 10.448.674DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.243.877 14.841.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.243.877 14.841.503Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 1.624.791Diğer Alacaklar5 539Finansal Varlıklar14 88.281.798 133.111.658TOPLAM VARLIKLAR89.526.214 149.577.952YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.102.858 103.102TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.102.858 103.102TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)87.423.356 149.474.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 149.474.850 193.152.920Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.952.494 52.738.110Katılma Payı İhraç Tutarı (+)45.107.372 141.101.707Katılma Payı İade Tutarı (-)-146.111.360 -237.517.887TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 87.423.356 149.474.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 13.437.156 10.783.729Temettü Gelirleri10 2.898.389 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 47.072.954 321.297.183Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-21.262.226 -276.330.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 21.237 -1.789.593ESAS FAALİYET GELİRLERİ42.167.510 53.960.961Yönetim Ücretleri7 -646.021 -950.695Saklama Ücretleri7 -170.767 -191.035Denetim Ücretleri7 -7.216 -17.365Kurul Ücretleri7 -31.659 -37.618Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -311.571 -12.697Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -2.047.782 -13.441ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.215.016 -1.222.851ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.952.494 52.738.110NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.952.494 52.738.110DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.952.494 52.738.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930846BIST