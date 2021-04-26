***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 12:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Kon 87.406.362 100.809.009
Net Dönem Karı (Zararı)
38.952.494 52.738.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.825.070 265.546.629
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.437.156 -10.783.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.262.226 276.330.358
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.453.868 48.070.899
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.624.252 375.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.999.756 -2.036.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.829.860 49.732.636
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
95.231.432 366.355.638
Alınan Faiz
10 13.437.156 10.783.729
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.262.226 -276.330.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.003.988 -96.416.180
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.107.372 141.101.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-146.111.360 -237.517.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.597.626 4.392.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.597.626 4.392.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.841.503 10.448.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.243.877 14.841.503
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.243.877 14.841.503
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 1.624.791
Diğer Alacaklar
5 539
Finansal Varlıklar
14 88.281.798 133.111.658
TOPLAM VARLIKLAR
89.526.214 149.577.952
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.102.858 103.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.102.858 103.102
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.423.356 149.474.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 149.474.850 193.152.920
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.952.494 52.738.110
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
45.107.372 141.101.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-146.111.360 -237.517.887
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 87.423.356 149.474.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 13.437.156 10.783.729
Temettü Gelirleri
10 2.898.389 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.072.954 321.297.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-21.262.226 -276.330.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 21.237 -1.789.593
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.167.510 53.960.961
Yönetim Ücretleri
7 -646.021 -950.695
Saklama Ücretleri
7 -170.767 -191.035
Denetim Ücretleri
7 -7.216 -17.365
Kurul Ücretleri
7 -31.659 -37.618
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -311.571 -12.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -2.047.782 -13.441
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.215.016 -1.222.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.952.494 52.738.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.952.494 52.738.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.952.494 52.738.110
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930846
BIST